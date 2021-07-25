«Выставляет себя жертвой на всю страну». Егор Крид и Валя Карнавал устроили публичные разборки

Скандал между Валей Карнавал и Егором Кридом после выхода его нового альбома продолжает разгораться. Девушка назвала своего экс-возлюбленного абьюзером и заверила, что если бы у нее был отец, то он «пообломал бы Криду все его панчи».

Первую часть ответа на оскорбления Крида Карнавал опубликовала у себя в TikTok. Она пропела отрывок из своего трека Abuser Boy, намекнув на альбом Крида Pussy boy.

«По факту он не pussy, а abuser boy», — пропела Карнавал.

Но на этом она не остановилась и напрямую обратилась к Криду в Stories.

Карнавал призналась, что устала молчать и «хавать все это». Девушка подчеркнула, что всю эту ситуацию раскрутил сам Крид. Сама она вообще была в Париже, ела круассаны и никого не трогала. Поэтому клип музыканта о бывших она может воспринимать только как грязный хайп. По словам Карнавал, больше она не позволит оскорблять и унижать себя.

«А теперь, раз уж ты так привык общаться через Stories, то пожалуйста. Ты же знал, что за меня абсолютно некому заступиться. Даю гарантию 100%, что если бы у меня был отец, который обломал все твои панчи, то ты бы этого не сделал», — обратилась она к Криду.

Не исключено, что так Карнавал решила подколоть бывшего, намекнув на разрыв с певицей Нюшей, который, по мнению многих, произошел именно из-за отца артистки, продюсера Владимира Шурочкина.

«Я выхожу из этой грязной игры»

Реакция Крида не заставила себя долго ждать. Причем ответил Карнавал он у себя в Storiеs, но при этом напомнил, что посылал Карнавал и личное сообщение. Скрин музыкант прилагать не стал, но подчеркнул, что она его «успешно прочитала».

«Но у тебя был заготовлен новый трек и в глазах уже были цифры», — добавил он.

Крид отметил, что ему известно о том, что на YouTube скоро выйдет интервью, в котором будут сливать инсайды о нем, стараясь разрушить карьеру и репутацию.

«Вы реально думаете, что ваши продуманные рассказы на что-то повлияют?» — поинтересовался музыкант.

Тут же он добавил, что «весь домик с блогерами» (TikTok-дом, к которому относится и Карнавал — прим. ред.) могут продать его знакомым из-за долгов, часть которых, возможно, и удастся погасить за счет «всей этой грязной движухи».

«Напоследок добавлю, что наконец всем с тобой все стало понятно. Ведь ты сама своими действиями подтвердила мой безобидный панч», — написал Крид.

По его словам, Карнавал совершает ошибки под влиянием своих якобы друзей, но потом ей самой за это бывает стыдно. Однако такого от нее он не ожидал.

«Упасть до того, чтобы упомянуть самого близкого человека, которого не стало, чтобы давить на жалость, выставляя себя жертвой на всю страну, скупая все паблики на последние деньги. Это даже не ту мач, это на грани добра и зла. Я выхожу из этой грязной игры», — заключил он.