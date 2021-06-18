Украина отказалась участвовать в выставке о нападении гитлеровцев на СССР. Ее решение объяснили комплексами

В Германии открылась выставка, приуроченная к 80-й годовщине нападения гитлеровской армии на СССР. В запуске мероприятия приняли участие президент ФРГ и представители иностранного дипкорпуса. Правда, Украина присутствовать отказалась. Якобы Германия недостаточно внимательно относится «к чувствам украинцев как одной из крупнейших групп жертв Второй мировой войны».

Об отказе участвовать в открытии выставки сообщил посол Украины Андрей Мельник. Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар ответила, что в ведомстве это «приняли к сведению с некоторым удивлением». Тем временем директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Йорг Морре заявил, что в принципе не может понять заявления украинской стороны.

«Я совершенно не могу понять критику со стороны посла. <…> Я могу это прокомментировать только таким образом: вы видите перед нашим зданием (музея Берлин-Карлсхорст — прим. ред.) четыре национальных флага (Германии, России, Белоруссии и Украины), мы тесно связаны с музеем истории Второй мировой войны в Киеве, годами и десятилетиями плотно работаем», — подчеркнул Морре, напомнив, что «речь тут идет о многонациональной армии, там присутствовали и украинцы».

Украинские комплексы

Все дело в глубоких психологических комплексах Украины, которая хочет, чтобы к ней относились лучше, чем она достойна. Об этом «360» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«У нее комплексы по отношению к России, у нее комплексы по отношению к Германии. Думаю, здесь основная причина не столько Вторая мировая война, сколько история с „Северным потоком — 2“. Германия отстаивает газопровод. А „Северный поток — 2“ — это фактически экономическая смерть для Украины. Думаю, здесь реальная причина», — отметил Леонид Крутаков.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в разговоре с «360» выразил уверенность в том, что Украина сама загнала себя в позицию «обиженной, брошенной, никому не нужной, пытающейся себя снова сделать какой-то значимой».

Считаю, что эта позиция была бы совершенно не нужна Украине, если бы она выстраивала правильные отношения с Россией и Западом, базируясь на собственном суверенитете. У Украины уникальное географическое положение. Это могло бы быть стабильным гарантом развития этой страны. К сожалению, она выбрала роль марионетки в руках США Вальдемар Гердт.

Выставка «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне» открылась в Берлине в эту пятницу. Произошло это в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст.