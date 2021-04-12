СМИ попытались выставить принца Гарри и Меган Маркл виноватыми в смерти Филиппа. Им припомнили интервью Опре

Принц Гарри не успел прилететь в Великобританию на похороны своего деда принца Филиппа, как СМИ и пользователи Сети обвинили его вместе с супругой Меган Маркл в смерти высокопоставленной особы. Якобы здоровье мужа Елизаветы II подорвало скандальное интервью внука. В нем королевскую семью обвинили в расизме.

Принц прибыл в Лондон 11 апреля ради похорон деда, сообщили в The Sun. 36-летний Гарри впервые за последний год увидится с родными. Он остановился в коттедже Ноттингем Кенсингтонского дворца, где жил с Меган Маркл. Она, по словам источников издания, хотела присоединиться к своему мужу в поездке, но врач посоветовал ей не путешествовать, поскольку Маркл беременна вторым ребенком.

Скандальное интервью

Несмотря на рвение знаменитой пары присутствовать на похоронах принца Филиппа, которые пройдут 17 апреля в Виндзоре, многие пользователи Сети уверены, что именно Меган и Гарри виноваты в смерти члена королевской семьи. Ведь всего месяц назад супруги дали скандальное интервью американской ведущей Опре Уинфри.

В нем Меган обвинила королевскую семью в расизме. По словам супруги принца Гарри, представителей королевской семьи беспокоило, насколько темной будет кожа ребенка, которого сейчас ждет Маркл.

«Об этом мне сообщил Гарри. Это разговоры, которые с ним вела семья», — пояснила она.

Более того, сам принц отметил, что ему жаль из-за того, что семья не осудила британские таблоиды, которые активно обсуждали расовую принадлежность Меган. Она наполовину афроамериканка. Маркл же заявила, что ей запрещали выступать публично, она чувствовала себя изолированно и даже помышляла о самоубийстве.

Реакция принца Филиппа на выступление принца Гарри и Меган Маркл

В The Times со ссылкой на источники сообщили, что в Букингемском дворце интервью восприняли как «объявление войны». Не одобрил выступление Гарри якобы и сам принц Филипп. Он назвал это безумием, из которого ничего хорошего не выйдет, писали в Daily Mail. Примерно так же покойный принц говорил и об интервью, которые в свое время давали Чарльз и Диана. Филипп был против обсуждения личных моментов перед камерой, тем более в такой манере.

«Было много критики из-за того, что Сассексы настояли на том, чтобы их взрывное интервью состоялось в прошлом месяце, несмотря на то, что Филипп был серьезно болен и находился в больнице», — отметили в издании.

«Он сделал свой выстрел»

Принц действительно перенес операцию на сердце, после чего ему рекомендовали покой, которого он, похоже, не получил. В Сети на это отреагировали еще более резко, нежели в прессе.

«Он (Гарри — прим. ред.) сделал свой выстрел. <…> Он сделал это тем интервью Опре», — написал один из пользователей в Twitter.

«Ты (Гарри — прим. ред.) и Меган причинили боль всей этой семье», — заявил другой.

«Тот факт, что вы и ваши друзья увидели возможность уничтожить королевскую семью только во время очень серьезной болезни принца Филиппа, в его 99 лет, говорит о ваших истинных чувствах», — подчеркнул третий.

Однако Меган Маркл и принц Гарри записали интервью с Опрой еще до того, как принц Филипп попал в больницу. Об этом рассказала друг семьи и телеведущая Гэйл Кинг.

«Если бы с ним что-то произошло, не приведи Господь, интервью бы не вышло. Но интервью запланировали и записали до того, как Филипп попал в больницу», — пояснила Кинг.