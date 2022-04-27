Высокотехнологичные продукты из Подмосковья. Производство в Химках улучшит отечественный транспорт и энергетику

Производство компании «ТЭЭМП» в Химках успешно включилось в программу импортозамещения при поддержке правительства Московской области. Теперь российская энергетика и транспорт могут пользоваться подмосковными суперконденсаторами, которые оказались выгоднее и эффективнее зарубежных. Подробнее о них специально для «360» рассказал генеральный директор ТЭЭМП Сергей Агеев.

Что такое суперконденсатор и для чего он нужен?

Суперконденсатор — это источник импульсной мощности, который позволяет элементу работать за счет токов короткого замыкания. Суперконденсаторы помогают получать мощные, но непостоянные импульсы энергии. Применяются такие высокотехнологичные элементы питания в отраслях, где энергия нужна оперативно и в большом объеме: в альтернативной и традиционной энергетике, а также в транспорте.

Генеральный директор ТЭЭМП Сергей Агеев объяснил «360», что в компании насчитали более 20 сфер применения модулей суперконденсаторов, но основными все же остаются транспорт и энергетика. Например, сейчас ТЭЭМП выполняет заказ «Российских железных дорог» — там суперпроводники используют для системы старта-стопа тепловоза.

«Ровно такие же модули мы делали для гибридного автобуса, есть модули для системы рекуперации трамвая — чтобы повторно использовать энергию торможения рельсового транспорта. Мы практически полностью снижаем тепловые выбросы от торможения. А ведь 63% выделения тепла в метро — это торможение составов, и только 37% — люди», — объяснил Агеев.

Источник фото: телеканал «360»

Уникальный суперконденсатор ТЭЭМП

Суперконденсаторы компании «ТЭЭМП» более чем конкурентоспособны в сравнении со своими иностранными аналогами, уверен Сергей Агеев. Когда старую конструкцию из-за ее неэффективности решили модернизировать, получилось добиться уникальных характеристик.

«Мы даже возили [суперконденсатор] в Америку, чтобы снять характеристики и сверить с аналогами. В части характеристик мы лучше, чем иностранные международные производители», — сказал он.

Производство ТЭЭМП в Химках к тому же полностью независимо от иностранных поставок. Несмотря на то, что оборудование производилось за рубежом, его проектировали в России, а выполняли по индивидуальному заказу — аналогов в мире просто нет.

Производство на заводе в Химках идет в несколько этапов: сначала на намоточной машине формируют ядро будущего суперконденсатора — это электродная лента, которая позволяет отдавать энергию, и разделитель, который не дает плюсу и минусу, как на батарейке, соединиться внутри изделия.

В результате получается довольно прочный и легкий полуфабрикат. Дальше его нужно упаковать: ядро, по словам Сергея Агеева, приклеивают к адгезивной ленте.

«Она нужна, чтобы в будущем заизолировать пакет от внешней среды, чтобы внутрь не попадали ни влага, ни воздух, ни какие-то вкрапления в сам элемент. Этот процесс называется ультразвуковой сваркой — мы привариваем к самому ядру токоотводы», — объяснил Агеев.

После этого изделие укладывают в специальный пакет, который запаивают с трех сторон и отравляют на заправку: внутрь заливают электролит — вещество, которое проводит электрический ток.

«Потом мы проводим еще один технологический процесс поляризации — ячейку надо научить определять плюс и минус. Фактически мы ставим их в стойки российского производителя, имитируем работу ячейки в штатном виде — она полностью сжимается и находится под давлением. В это время происходит процесс питания током — заряд — разряд», — рассказал Агеев.

Источник фото: телеканал «360»

Уже после этого пакет окончательно запаивают и отправляют на испытания, где проверяют характеристики и ищут брак.

Выход годной продукции у нас 98%, то есть всего 2% у нас попадает в брак Сергей Агеев.

Готовые ячейки дальше собирают в батарейные модули, которые и являются конечным продуктом.

Независимость и выгода

На производстве ТЭЭМП в Химках, по словам Сергея Агеева, не используют иностранные материалы — весь процесс полностью независим от поставок из-за рубежа. Поэтому импортозамещение здесь работает в полную силу и санкции почти не отражаются на цене и качестве продукта.

Благодаря санкциям компания «ТЭЭМП» стала получать значительно больше заказов — российские заказчики узнали, что существует уникальный отечественный производитель суперконденсаторов в Подмосковье.

«Для нас, как и для заказчиков, в сложившейся ситуации плюсов больше [, чем минусов]: они поняли, что мы близко, что мы можем оперативно отработать то, что им нужно. Мы очень конкурентны по цене, а в больших решениях даже выгоднее [покупать у нас], чем за границей. Поэтому мы получили большой объем заказов и корректируем план производства. А они получили надежного производителя и поставщика высокотехнологичного оборудования», — заключил Агеев.