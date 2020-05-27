Высокие покровители, унижения и ток. Что такое секта Столбуна

Дочь знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна попросила не называть литературную премию его именем. По ее словам, он был жестоким домашним тираном, который отдал своих детей в тоталитарную секту нейропсихолога Виктора Столбуна. Как и отчего в ней лечили?

Секта заинтересовала Успенского еще в 1970-х годах. Тогда уже всем было известно, что у писателя проблемы с алкоголем. Виктора Столбуна ему посоветовали в качестве специалиста по психотерапии и наркологии, к которому обращались очень влиятельные люди.

Знакомые рассказывали, что писатель был самодостаточной, сильной личностью, к тому же самовлюбленной. Ему не свойственно было говорить много хорошего о ком-то. Поэтому, когда он начал с восторгом говорить о Столбуне, то стало понятно, что Успенский попал под его влияние.

Так или иначе, после общения с «гуру», алкоголизм на некоторое время отпускал известного сценариста, но через какое-то время все начиналось по-новой. Всегда энергичный и подвижный, со слов окружения, после сеансов Успенский стал еще более маниакальным, нервозным и подозрительным. В секту он отдал и свою дочь, Татьяну.

Момент осознания наступил, когда сын Виктора Столбуна, пристроенный помощником Успенского, очаровал его жену и выпросил у нее 10 миллионов рублей. Тогда писатель разошелся с женой и прекратил все контакты с сектой. Лишь после смерти автора Чебурашки его родные сообщили о проблеме с сектой.

Виктор Столбун. Источник фото: Youtube

Что за секта?

Виктор Давыдович Столбун родился в 1933 году в Москве в семье ученых-невропатологов. Его исключили из мединститута, после чего Столбун в 1956 году окончил факультет русского языка и литературы Московского заочного педагогического института.

После непродолжительной работы в школе он переквалифицировался в нейропсихолога и начал работать по новой специальности в психиатрических больницах. В это время он изучал тяжелые психические заболевания и их влияние на патологии желудка и легких.

Наконец, в 1970-х годах Столбун основал закрытую клинику. Он утверждал, что сможет вылечить любого от алкогольной зависимости. Сейчас он известен именно тем, что разработал оригинальную методику для лечения разного вида зависимостей и шизофрении.

До сих пор так и не понятно, что это было — община, медицинское учреждение или детский лагерь. По словам людей, которые туда попали, Столбун брался лечить практически все — от рака до астмы, предлагал «инновационный» метод обучения детей и развития их умственных способностей.

Пока понятно лишь, что сначала последователи Столбуна не выглядели «тоталитарной сектой». Ее бывшие члены рассказывали, что в нее, как правило, привлекались семьями. Детей и взрослых «лечили» местным анестетиком, слабым токовым импульсом и публичными унижениями то ли для лучшей работы мозга, то ли от пневмонии.

Члены секты должны были неустанно трудиться, быть скромными и послушными. Столбун использовал метод «ломки неправильной структуры личности», то есть на общих собраниях «пациента» унижал, обзывал и оскорблял, внушая ему, что он пустое место и ничтожество. Сам «гуру» обладал каким-то ужасающим авторитетом, за непослушание и неуважение жестоко наказывали.

История с побоями детей остается достаточно темной даже сейчас — кто-то отказывается рассказывать, кто-то хочет забыть, однако в какой-то момент в отношении коммуны возбудили рад уголовных дел из-за побоев, и с 1988 года секту начали преследовать. При этом в ее членах оказались очень влиятельные люди, которые защищали коммуну и спонсировали ее.

К 2000-м ее уже причислили к разряду тоталитарных и запрещенных. Столбун и ее члены при этом не прекращали свою подпольную деятельность, постоянно переезжали с место на место. В 2005 году лекарь-психиатр умер, после чего его последователи, видимо, уже не смогли вытянуть секту, и она практически распалась.