    27 мая 2020, 02:00

    Высокие покровители, унижения и ток. Что такое секта Столбуна

    Александра Каширина

    Дочь знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна попросила не называть литературную премию его именем. По ее словам, он был жестоким домашним тираном, который отдал своих детей в тоталитарную секту нейропсихолога Виктора Столбуна. Как и отчего в ней лечили?
    Высокие покровители, унижения и ток. Что такое секта Столбуна

    Секта заинтересовала Успенского еще в 1970-х годах. Тогда уже всем было известно, что у писателя проблемы с алкоголем. Виктора Столбуна ему посоветовали в качестве специалиста по психотерапии и наркологии, к которому обращались очень влиятельные люди.

    Знакомые рассказывали, что писатель был самодостаточной, сильной личностью, к тому же самовлюбленной. Ему не свойственно было говорить много хорошего о ком-то. Поэтому, когда он начал с восторгом говорить о Столбуне, то стало понятно, что Успенский попал под его влияние.

    Так или иначе, после общения с «гуру», алкоголизм на некоторое время отпускал известного сценариста, но через какое-то время все начиналось по-новой. Всегда энергичный и подвижный, со слов окружения, после сеансов Успенский стал еще более маниакальным, нервозным и подозрительным. В секту он отдал и свою дочь, Татьяну.

    Момент осознания наступил, когда сын Виктора Столбуна, пристроенный помощником Успенского, очаровал его жену и выпросил у нее 10 миллионов рублей. Тогда писатель разошелся с женой и прекратил все контакты с сектой. Лишь после смерти автора Чебурашки его родные сообщили о проблеме с сектой.

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    Виктор Столбун. Источник фото: Youtube

    Что за секта?

    Виктор Давыдович Столбун родился в 1933 году в Москве в семье ученых-невропатологов. Его исключили из мединститута, после чего Столбун в 1956 году окончил факультет русского языка и литературы Московского заочного педагогического института.

    После непродолжительной работы в школе он переквалифицировался в нейропсихолога и начал работать по новой специальности в психиатрических больницах. В это время он изучал тяжелые психические заболевания и их влияние на патологии желудка и легких.

    Наконец, в 1970-х годах Столбун основал закрытую клинику. Он утверждал, что сможет вылечить любого от алкогольной зависимости. Сейчас он известен именно тем, что разработал оригинальную методику для лечения разного вида зависимостей и шизофрении.

    До сих пор так и не понятно, что это было — община, медицинское учреждение или детский лагерь. По словам людей, которые туда попали, Столбун брался лечить практически все — от рака до астмы, предлагал «инновационный» метод обучения детей и развития их умственных способностей.

    Пока понятно лишь, что сначала последователи Столбуна не выглядели «тоталитарной сектой». Ее бывшие члены рассказывали, что в нее, как правило, привлекались семьями. Детей и взрослых «лечили» местным анестетиком, слабым токовым импульсом и публичными унижениями то ли для лучшей работы мозга, то ли от пневмонии.

    Члены секты должны были неустанно трудиться, быть скромными и послушными. Столбун использовал метод «ломки неправильной структуры личности», то есть на общих собраниях «пациента» унижал, обзывал и оскорблял, внушая ему, что он пустое место и ничтожество. Сам «гуру» обладал каким-то ужасающим авторитетом, за непослушание и неуважение жестоко наказывали.

    История с побоями детей остается достаточно темной даже сейчас — кто-то отказывается рассказывать, кто-то хочет забыть, однако в какой-то момент в отношении коммуны возбудили рад уголовных дел из-за побоев, и с 1988 года секту начали преследовать. При этом в ее членах оказались очень влиятельные люди, которые защищали коммуну и спонсировали ее.

    К 2000-м ее уже причислили к разряду тоталитарных и запрещенных. Столбун и ее члены при этом не прекращали свою подпольную деятельность, постоянно переезжали с место на место. В 2005 году лекарь-психиатр умер, после чего его последователи, видимо, уже не смогли вытянуть секту, и она практически распалась.