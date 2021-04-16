Россия пригрозила выслать нелегалов в страны СНГ. Это вызовет «социальный взрыв»

Министерство внутренних дел России потребовало от государств СНГ, чтобы их нелегально находящиеся в России граждане покинули страну. Причем сделать это неофициальным гостям РФ нужно до 15 июня. Правда, по словам специалистов, сделать это попросту нереально.

О требовании МВД заявил замглавы ведомства Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи содружества. Сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч из Таджикистана, 152 тысячи с Украины, 120 тысяч из Азербайджана, 115 тысяч из Киргизии, 61 тысяча из Армении, 56 тысяч из Молдавии, 49 тысяч из Казахстана.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, <…> эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — заявил Горовой.

Ранее Владимир Путин продлил сроки временного проживания мигрантов в России до 15 июня 2021 года. Причиной такого решения стала ситуация с коронавирусом.

«Ничего сделано не будет»

Правда, выдворить нелегалов из России до указанного срока не выйдет. Об этом «360» сказал политолог Геворг Мирзаян.

Все прекрасно понимают, что ничего сделано не будет. Во-первых, потому что этого не хотят сами страны, откуда приехали мигранты. Им же их у себя держать надо — без работы, без ничего. Это социальный взрыв. Во-вторых, это физически сделать невозможно. Ну как вы сейчас организуете вывоз хотя бы 100 тысяч мигрантов? Никто этим заниматься не будет Геворг Мирзаян политолог.

Политическая сторона вопроса

Мирзаян отметил, что хотел бы, чтобы требования МВД были элементом политической игры. По словам собеседника «360», ряд стран, откуда в Россию приезжают мигранты, прежде всего Таджикистан и Узбекистан, недостаточно ценит то, что страна для них делает.

«Мы позволяем здесь работать на крайне удобных условиях. В ответ на это очень бы хотелось, чтобы руководство стран лояльно относилось к интересам России», — пояснил политолог.

Правда, другой собеседник «360» — заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин — считает, что на отношениях России со странами СНГ требование МВД не отразится никак. По его словам, соседние государства понимают, что РФ нужно как-то решать сложившуюся ситуацию, «как бы ни было неприятно». Да и российская сторона достаточно гуманно обрисовывает проблему и всего лишь просит соблюдать законы на своей территории.

На этом уровне есть понимание. У меня учились дипломаты из Центральной Азии. Весьма вменяемые люди, весьма образованные. Когда мы затрагивали вопросы, сопряженные с этой проблемой, они говорили, что знают о ней, информированы. И тут же они начинали рассказывать про трудности, которые испытывают их страны Андрей Кошкин.

Правда, отметил Кошкин, эту необычную ситуацию могут использовать жители Центральной Азии, оппозиционно настроенные по отношению к своим властям.