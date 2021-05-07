Вышли из ЕС и дружбе конец. Макрон грозит британцам войной и отключением электричества из-за рыбы

Драматическое противостояние французских и британских рыболовов в гавани острова Джерси привело к вмешательству премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он направил к нему два вооруженных пушками и пулеметами корабля Королевского флота HMS Severn и HMS Tamar. Эту информацию уже подтвердили в Минобороны Англии.

Изданию The Daily Mail сообщили в военном ведомстве, что боевые крейсеры будут осуществлять патрулирование из соображений предосторожности, и назвали меру «строго предупредительной». Конфликт между странами вызван спором из-за прав на рыбную ловлю в этих водах после Brexit.

Новые правила захода в воду Джерси гласят, что любым крупным французским рыболовным судам потребуется лицензия, предоставленная правительством острова. Рыбаки жалуются, что лицензии выдаются на условиях, о которых они раньше не знали и которые ранее не согласовывались с французскими властями.

Выдача документа затягивается — сначала заявка попадает в Джерси, затем ее отправляют в Вестминстер, и только потом она возвращается на остров. Также суда придется оснастить оборудованием отслеживания данных, которое не было должным образом заявлено в Европейский Союз в соответствии с условиями сделки Brexit.

Париж в ответ пригрозил отключить острову Джерси электроэнергию, 95% которой подается по подводному кабелю с материка. 6 мая рано утром около сотни французских рыболовных судов попытались заблокировать доступ в порт столицы острова Сен-Хенльера. Рыбаки призвали к блокаде Джерси и потребовали запретить британцам выгружать улов во французских портах. Французы жгли дымовые шашки и гонялись за британцами, чуть не спровоцировав столкновения.

Французский морской министр Анник Жирардин обвинила Лондон в затягивании выдачи лицензий и посулила ответные меры.

«Что касается Джерси, я напоминаю вам о доставке электроэнергии по подводным кабелям… Было бы прискорбно, если бы нам пришлось это сделать, но мы сделаем это, если придется», — пообещала она.

Но самоустранилась от встречи с британским министром окружающей среды Джорджем Юстисом, которую тот безуспешно пытался организовать последние двое суток.

В разговоре с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре и министром иностранных дел острова Яном Горстом премьер пообещал неизменно поддерживать правительство острова, и назвал любую его блокировку неоправданной.

По другую сторону Ла-Манша царят совсем другие настроения. Дидье Легелинель из комитета по рыболовству Нормандии заявил, что не собирается отговаривать рыбаков от предполагаемой блокады.

«По общему мнению, правительство Джерси оскорбило нас», — подчеркнул он.

Глава морского ведомства Нормандия-Бретань Дэвид Селлам заявил, что Джерси захватили экстремисты, которые «хотят ограничить доступ Франции к рыболовству и получить прибыль от Brexit».

«Мы готовы к войне. При необходимости мы можем поставить Джерси на колени», — отметил он.

Месяц назад французские рыбаки уже начали протестное движения и заблокировали продвижение британских грузовиков с рыбой. Но Лондон продолжает жестко охранять свои воды как символ вновь обретенного суверенитета. Может быть потому, что его не очень пугает отключение подводного кабеля. Через него поступает всего около 8% электроэнергии страны.

Поскольку Франции доверять Лондон больше не может, он рассматривает Нидерланды как более надежного партнера. Под угрозой также оказался масштабный проект на 1,1 миллиарда фунтов стерлингов по прокладке подводного кабеля между Хэмпширом и Гавром.