Обезболивающее от кризиса. Почему в России выросли цены на анальгин

За последнее время в России резко подорожал анальгин. Эксперты связывают это с повышением стоимости зарубежных фармацевтических субстанций.

Анальгин, широко применяющийся в России как один из самых популярных и дешевых обезболивающих препаратов, за последний месяц резко подорожал. Правда, как сообщает Федеральная антимонопольная служба, в их ведомство не поступало обращений по поводу повышения цен на анальгин.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые приводят «Известия«, средняя цена на анальгин за июнь 2020 оказалась на 26,5% выше, чем в июне 2019. Но это только средняя цена — у некоторых производителей наблюдался и куда более серьезный рост, на 38%.

В первую очередь это связано с тем, что повысились цены на фармацевтические субстанции для препарата, которые в Россию завозят из-за рубежа, а именно из Китая. Как рассказала «360» российский фармаколог Ирина Булыгина, в России анальгин (или метамизол натрия) аналогов не имеет, а в некоторых странах, например во Франции, и вовсе запрещен, поскольку считается, что побочных эффектов от него больше, чем пользы. Да и российские врачи до сих пор не пришли к единому мнению относительно его пользы.

У нас анальгин продается не только в чистом виде, но и входит в такие популярные препараты, как цитрамон или пенталгин. Также используется в инъекционной форме. Ирина Булыгина фармаколог.

По словам фармаколога, препарат широко применяется еще с советского времени, когда анальгин назначали в виде клизм для грудных детей, чтобы сбить у них высокую температуру. А вообще анальгин — классическое обезболивающее средство, которое относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. В эту же группу входят нурофен и парацетамол.

Пандемия и интересы фармацевтического бизнеса

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по фармацевтическому бизнесу в России. Важно понимать, что абсолютно все производители анальгина закупали субстанции из Китая, при этом никто не покупал их с запасом. Булыгина уточнила, что для анальгина требуется высокотоннажная субстанция, которая покупается не килограммами, а тоннами, и при этом реализуется она в максимально короткие сроки — анальгин выпускают миллионами упаковок.

Рынок приучил нас, что нельзя затовариваться субстанциями, должна быть быстрая оборачиваемость препарата, чтобы деньги быстро возвращались. Так что никто здесь не имел полугодового запаса, максимум — месяц или два. Ирина Булыгина фармаколог.

Фармаколог добавила, что есть еще и ампулы, в которых содержится еще большая доза препарата: если одна таблетка — это 0,5 грамма анальгина, то одна ампула — это 1-2 миллилитра. Поэтому на растворы цена повысится еще больше.

Следовательно, когда Китай закрыл границы, российские производители оказались, по сути, ни с чем. Поэтому, по словам Булыгиной, когда поставки возобновились, китайцы почувствовали значительное повышение спроса на субстанции и подняли цены. По мнению фармаколога, эти цены будут удерживаться долго, но дальнейшее повышение маловероятно.

Не думаю, что цены на анальгин серьезно повысятся — регуляторы не дадут. Если это станет невыгодно производителю, то никто не будет работать в минус Ирина Булыгина фармаколог, ведущий фармацевт.

Тем не менее кризис из-за пандемии может обернуться весьма долгоиграющими последствиями для потребителей. Например, серьезно повысить цены могут компании, оказавшиеся монополистами в результате кризиса.

«Когда досье препарата регистрируется, там указывается 1-2 субстанции, из которых этот препарат можно производить. Поэтому если что-то случается и российский производитель не может купить из-за рубежа исходник, то и препарата не будет. Соответственно, те, кто делают тот же препарат из другой субстанции, могут оказаться монополистами, и тогда цена пойдет вверх. Если, конечно, речь не идет о жизненно важных препаратах, цена на которые регулируется на государственном уровне», — заявил фармаколог.

Следует отметить, что убытки для фармацевтических компаний оказались во время коронавируса действительно серьезными: сообщалось о том, что в мае выручка аптек упала на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Это может быть связано с тем, что люди ушли на самоизоляцию, предварительно закупившись большим количеством лекарств.

И если цена на жизненно важные препараты (из перечня ЖНВЛП) регулируется государством, то покрывать убытки компании вынуждены за счет препаратов, которые таковыми не являются. Анальгин как раз из их числа.