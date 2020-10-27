Помощь семьям и поддержка врачей. Кто получит социальные выплаты в ноябре 2020

В ноябре власти продолжат начислять дополнительные выплаты, которые появились в России из-за пандемии. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми и врачи, но последних ждут важные изменения.

Семьи с детьми

Президент Владимир Путин продлил ежемесячные выплаты на детей до трех лет до 1 марта 2021 года. Они полагаются тем семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двух прожиточных минимумов. Аналогичная мера поддержки продолжит действовать для семей с детьми от трех до семи лет.

С марта 2020-го право на получение государственной помощи продлевалось автоматически, с октября нужно подавать заявление через МФЦ, портал «Госуслуги» или через личное обращение в соответствующие инстанции.

С 1 ноября 2020 года перечень документов, необходимых для получения финансовой помощи малообеспеченным семьям с детьми, станет меньше. Больше не понадобятся сведения об алиментах — эту информацию государственные органы будут самостоятельно запрашивать у ответственных ведомств. Напомним, что в Подмосковье выплаты составят чуть больше шести тысяч рублей — 50% регионального прожиточного минимума для детей.

Выплаты в размере трех тысяч рублей получат и те родители, которые потеряли работу. Пособие назначают на время пандемии тем, кто встал на учет по безработице после 1 марта 2020 года.

Медики и учителя

Для врачей к ноябрю 2020-го готовится новая система стимулирующих выплат — в зависимости от отработанного времени. В Министерстве здравоохранения заявили о подготовке перехода на новую систему еще в начале октября, пока детали проекта все еще не обнародовали.

С начала пандемии такие доплаты получали все медицинские работники, находящиеся в «красной зоне» — с ковидными больными. Для врачей федеральная надбавка составила 80 тысяч рублей, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч, для врачей скорой помощи — 50 тысяч, а для фельдшеров, медсестер и водителей скорой — 25 тысяч рублей. Это фиксированные выплаты, которые не зависят ни от количества пациентов с коронавирусом, ни от времени работы с ними.

Сейчас Кабмин готовится продлить стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, и на 2021 год. Но объем выплат будет определяться непосредственно отработанным в «красной зоне» временем.

К 1 ноября правительство закончит собирать предложения по изменению системы оплаты труда учителей. О том, что в этой сфере нужна реформа, говорили давно — проблема заключается в разрыве ставок учителей в разных регионах. Депутаты Госдумы уже одобрили законопроект, который позволит правительству устанавливать единые требования к зарплатам педагогических работников.

Заместитель министра труда Андрей Пудов уверен, что это приведет к росту ставок учителей, сбалансирует условия оплаты труда работников одной сферы в разных регионах.