Выплаты наделали шуму. Медики больницы в Армавире потребовали вернуть главврача, уволенного после их же обращения

Работники скорой помощи Армавира пожаловались на отсутствие должных выплат за работу с коронавирусными пациентами. В результате проверки главный врач больницы Сергей Смирнов был уволен. Но сотрудники медицинского учреждения массово встали на его защиту. «Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации» — с таким лозунгом медики выступили в новом видеообращении.

«Смирнов, мы с тобой»

Ролик опубликовало издание GorodArmavir.ru. На кадрах медработники стоят напротив входа в больницу с листами бумаги в руках. У каждого по одной букве, вместе они образуют надпись «Смирнов, мы с тобой». При этом медики хором произносят: «Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации».

Также в поддержку Смирнова появилась петиция. В ней сказано, что его уволили из-за флешмоба сотрудников скорой помощи, но те «не просили уволить главного врача, они говорили, что не получили выплаты».

«Прошу пояснить, в чем конкретно в данной ситуации обвиняется главный врач, если средства федеральные, и доплаты не получили не только медицинские работники нашего региона», — говорится в петиции.

Главврач городской больницы Армавира Сергей Смирнов был уволен по итогам служебной проверки. Она была организована после того, как сотрудники «скорой», которая входит в состав городской больницы Армавира, записали видеообращение о том, что не получили обещанные федеральные доплаты.

Решение об увольнении Смирнова окончательное, заявила изданию «Подъем» вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Главврач не подал властям списки сотрудников больницы, претендующих на доплаты, пояснила она.

Указ президента

За последнее время в ряде регионов работники медицинских учреждений пожаловались, что денег за работу с коронавирусными пациентами они так и не получили.

Во время обращения к гражданам 11 мая Владимир Путин поручил установить доплату всем работникам медучреждений за участие в борьбе с коронавирусом. Надбавку за апрель медики должны были получить до 15 мая. Чиновники в ряде регионов начали высчитывать часы работы медиков для выплаты им стимулирующих надбавок. Путин жестко отчитал чиновников за такую «канитель» и заявил, что нужно было просто выплачивать в полном объеме.

После этого СК начал массовую проверку в больницах регионов. Они уже организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, а также в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов, сообщила пресс-служба ГУ СК РФ.

На Едином портале госуслуг появилась специальная форма, которую могут заполнить медики, не получившие деньги.

Медики получают выплаты

Перерасчет апрельских доплат уже провели в Самарской области. Оперштаб пообещал, что врачи и другой медперсонал получат выплаты в ближайшее время.

Положенные выплаты получил медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору.

«13 мая был проведен трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат», — говорится в сообщении на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.