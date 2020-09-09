Выплаты на детей в сентябре: какие вам положены и как их получить

Безработным семьям с детьми до 18 лет в сентябре выплатят дополнительно три тысячи рублей. Как их получить и какие еще деньги положены в этом месяце?

Российское правительство приняло решение в сентябре выплатить по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Это коснется семей, члены которых признаны безработными и имеют несовершеннолетних детей — это примерно 2,8 миллиона человек.

Выплата — одна из новых мер поддержки в условиях пандемии коронавируса. На эти цели из бюджета выделят 8,5 миллиарда рублей.

Ранее выплата в три тысячи рублей на каждого ребенка зарегистрированного безработного начислялась в апреле–июне, но потом ее продлили на август. Теперь правительство расширило эту меру и на сентябрь. Три тысячи рублей добавят к пособию по безработице, которое составляет до конца 2020 года 12 130 рублей.

Чтобы получить три тысячи рублей, нужно подать заявление на сайте Госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. Чтобы получать пособие, нужно встать на учет в центре занятости. Доплата назначается автоматически — она увеличивает обычное пособие по безработице.

Выплаты детям до 16 лет

В сентябре 10 тысяч рублей могут получить родители и опекуны детей до 16 лет, которые не получили это пособие раньше. Опекуны имеют такое же право на выплату, как и кровные родители, однако подать заявление через Госуслуги они не могут — нужно идти за поддержкой лично в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или МФЦ.

Подать соответствующее заявление можно до 30 сентября.

Кроме того, чуть раньше правительство анонсировало выплату в пять тысяч рублей для семей с детьми до трех и от трех до 16 лет. Она добавится к этим 10 тысячам. Родителям, которые уже оформили единовременную выплату в пять тысяч, не нужно будет заново подавать заявление — им перечислят деньги на основании уже имеющихся сведений.

От трех до семи лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале сентября распорядился выделить более 34 миллиардов рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Такие пособия получают семьи с низкими доходами начиная с 1 января. Мера связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату — их в стране уже более трех миллионов.

Эти выплаты получают семьи, чьи доходы меньше одного прожиточного минимума на человека. В соответствии с установленным порядком размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. В зависимости от ребенка сумма составляет примерно 5,5 тысячи рублей в месяц. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале Госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

В сентябре изменят социальные выплаты для россиян. Некоторые повысят, а другие отменят. Это коснется учителей, медиков, соцработников и пенсионеров. Почитайте, что именно поменяется в этом месяце.