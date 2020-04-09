Доплата в самое сложное время. Кого из россиян поддержат деньгами из-за пандемии

Россиян дополнительно поддержат деньгами в ближайшие несколько месяцев. Доплату получат семьи с детьми, пенсионеры и врачи. «360» собрал главное о том, какие категории граждан смогут получить доплаты и что для этого нужно.

Надбавки врачам

Работа врачей в период пандемии особенно важна, а потому должна дополнительно стимулироваться. Все медицинские сотрудники, работающие с коронавирусом, получат федеральную надбавку — за особые условия труда и повышенную нагрузку.

Начиная с апреля врачи, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом, получат дополнительные 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — 50 тысяч в месяц, а младший — 25 тысяч в месяц. Также надбавка положена врачам скорой, работающим с пациентами с COVID-2019 (50 тысяч рублей) и водителям скорой, фельдшерам и медсестрам (25 тысяч рублей).

При этом региональные надбавки по указанию президента сохранятся. То есть подмосковные врачи к своей стандартной зарплате получат федеральную надбавку, а также губернаторские доплаты — 50 тысяч для врачей, 30 тысяч для среднего медперсонала и 10 тысяч — для младшего. Все это относится только к тем медицинским работникам, которые работают с людьми с коронавирусом или с подозрением на него.

Кроме того, президент пообещал выделить 33 миллиарда на дополнительное оснащение инфекционных отделений и больниц. Еще 13 миллиардов пойдут на закупку медицинской техники для регионов — новые аппараты искусственной вентиляции легких и реанимобили должны начать поставлять уже в апреле.

Семьям с детьми

С 1 апреля в России вступил в силу указ президента, который дает возможность семьям с правом на материнский капитал получить доплату 5 тысяч на ребенка. Такая помощь доступна семьям с детьми до трех лет. Обратиться за получением выплат семьи должны до 1 октября 2020-го, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля.

Причем оформить доплаты на срок с апреля по июнь можно дистанционно — в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале «Госуслуги». Для этого надо предоставить сертификат на маткапитал по факту рождения второго или следующего ребенка. Как минимум одному из детей должно быть меньше трех лет.

Для семей с детьми от 3 до 7 лет, в которых среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума, также предусмотрены выплаты — половина прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это 5,5 тысячи рублей. Причем при рассмотрении заявок будут учитывать только нынешний доход родителей, а получаемый ранее в расчет брать не будут.

Такое пособие назначается в России с 1 января 2020, а выплаты начнут поступать семьям с 1 июля. Поэтому, отмечают в Министерстве труда, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев года тоже.

Оформить заявку на получение дополнительных выплат на детей также можно удаленно — через сайт госуслуг. В примерный перечень документов, необходимых для выдачи пособия, входит 19 документов, но гражданин имеет право не подавать их самостоятельно (кроме тех случаев, когда ребенок имеет российское гражданство, но был рожден за пределами РФ), так как все документы соберут органы соцзащиты.

Безработным

Всем, кто потерял работу с 1 марта 2020 года, автоматически будет назначено пособие по безработице по верхней планке — 12 130 рублей. О том, как получить пособие по безработице, «360» рассказывал здесь.

В Московской области выплата безработным увеличена до 15 тысяч рублей. Люди, потерявшие работу с 1 марта, уже сейчас могут обратиться за получением выплат через фонды социального обеспечения обеспечения.

Кроме того, семьям с временно безработными родителями на каждого несовершеннолетнего ребенка полагаются выплаты по три тысяч рублей. Порядок получения этих выплат пока не определен.

Пенсионерам и ветеранам

Ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне полагается по 75 и 50 тысяч рублей (ветеранам боевых действий и труженикам тыла соответственно). Сейчас, по заявлению заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, деньги уже получили более 16 тысяч ветеранов.

Пенсионерам Подмосковья старше 65 лет, проживающим в одиночестве, также положена прибавка — в одну тысячу рублей, но она будет не единовременной, а ежемесячной. Кроме того, людям 65 лет и старше, а также жителям с хроническими заболеваниями область начислят дополнительные выплаты в размере трех тысяч рублей. Их первую часть уже перечисляют, вторую часть выплатят после окончания самоизоляции. Никаких заявлений для этого писать не надо — деньги придут на ту же карту, куда поступает пенсия и прочие социальные выплаты.