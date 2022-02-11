Человек стал причиной вымирания коал. Теперь придется помогать им жить

Власти Австралии внесли коал в список животных, находящихся под угрозой вымирания. В некоторых регионах за последние 20 лет их численность снизилась на 50–60%. Причиной стали пожары, которые чаще всего возникают по вине человека. Но исправить ситуацию еще не поздно.

О том, что коалы находятся под угрозой вымирания, ученые говорят на протяжении нескольких лет. Популяция этих животных сильно сократилась, так что теперь исследователи всерьез бьют тревогу: к 2050 году они могут полностью исчезнуть из дикой природы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды Австралии.

Пожары и засухи влияют на коал

Главная опасность для коал, как объяснил «360» замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Вайсман, — это разрушение среды обитания, то есть эвкалиптовых лесов.

За последние 25 лет популяция коал сильно пострадала от длительных засух в Австралии и многочисленных пожаров, стремительно уничтожающих эвкалиптовые леса, говорится в заявлении министерства. На сокращение численности этих деревьев влияют урбанизация, увеличение числа сельскохозяйственных угодий на континенте, а также длительные засухи и многочисленные пожары, с которыми столкнулась Австралия в последние десятилетия.

«В последние несколько лет в Австралии действительно затяжные периоды засухи и пожары. А 90% случаев природных пожаров имеет антропогенный характер: где-то окурок, где-то костер, где-то разбитая бутылка, которая как линза работает — особенно учитывая мощность солнышка там», — объяснил Вайсман.

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Он добавил, что эвкалиптовые леса очень сухие сами по себе, к тому же это растение напитано различными эфирными маслами, так что горит оно «как керосин в лампе». Многие коалы, по словам Алексея Вайсмана, просто сгорают в пожарах, потому что передвигаются достаточно медленно, а огонь мгновенно распространяется по эвкалиптовым лесам.

«И уничтожается кормовая база. Они же едят эвкалиптовый лист, то есть они достаточно специализированы по питанию», — подчеркнул он.

Однако технический директор независимой экологической экспертизы, магистр экологии и природопользования Александр Кукса уверен, что приписывать вину в вымирании коал человеку на все 100% нельзя.

«Потому что всегда от внешних природных факторов меняется среда обитания. Коалы выходят из игры, потому что они менее приспособлены, чем другие животные», — добавил он.

Болезни коал — от человека и не только

Еще одной причиной сокращения популяции коал в некоторых районах Австралии являются болезни. У них есть свои вирус иммунодефицита, эти животные часто страдают хламидиозом, раком, циститом, периоститом черепа, конъюнктивитом, синуситом и многими другими заболеваниями.

За часть этих болезней ответственность лежит на других животных, например, как писал ТАСС, вирус иммунодефицита и рак коалам могли принести летучие мыши. Но велик риск того, что и человек сыграл свою роль в появлении у коал новых заболеваний: он может являться переносчиком заразы, даже не зная об этом.

«Известно, что некоторые популяции альбатросов на островах погибли из-за того, что исследователи, которые очень бережно к ним относились, занесли обычный грибок, который в коже живет и иногда даже не проявляется, а у них он поразил головной мозг. Такие вещи возможны [и в отношении коал]», — объяснил Вайсман.



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Однако с уверенностью говорить о влиянии человека на здоровье коал сложно, потому что люди в Австралии появились порядка 25–30 тысяч лет назад, рассказал Алексей Вайсман. К моменту колонизации континента, по его словам, из-за деятельности людей там уже сложилась пирогенная, то есть завязанная на пожарах, экосистема.

«То, что увидели пришедшие туда белые люди, — это была уже очень сильно трансформированная деятельностью человека экосистема. Потому что аборигены выжигали огромные пространства сухой травы, во-первых, чтобы новая трава росла, а во-вторых, они использовали это как загон дичи в ловушки», — сказал Вайсман.

Как предотвратить вымирание коал

Вымирание коал, по мнению Алексея Вайсмана, может нанести удар по экосистеме Австралии, потому что другие животные и птицы не едят эвкалипт из-за высокого содержания в нем токсичных веществ.

«Пищеварительная система коал приспособилась нейтрализовать эти вещества. Коалы — значимый элемент экосистемы, которые перерабатывают жесткий, насыщенный различными токсинами и эфирными маслами лист в какашку, которая падает вниз и удобряет почву. Конечно, это значимый элемент экосистемы», — объяснил он.

Сохранить популяцию коал важно и для поддержания биоразнообразия, подчеркнул он. Большое количество видов является залогом устойчивости всей экосистемы.

«Чем больше в экосистеме элементов, тем она более устойчива. Если у стола на 20 ножках отпилить две, он как стоял, так и будет стоять. А стол на трех ножках, если хотя бы одну отпилить, уже не будет стоять», — сказал он.

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Человек, по мнению Алексея Вайсмана, может остановить вымирание коал, но сделать это не так легко. Прежде всего, по мнению эксперта, необходимо создать достаточные по площади обсерватории, где человек бы пристально следил за пожарной безопасностью и, может быть, дополнительно высаживал эвкалипт. Это будет попыткой восстановить среду обитания коал в дикой природе, а не в границах зоопарков.

Согласен с этим и Александр Кукса. По его словам, в таких обсервациях коалы могут содержаться в условиях, близких к идеальным, а в случае пожаров и других бедствий после восстановления лесов и другой растительности часть животных можно будет отселять в естественную среду.

«Плюс, естественно, нужен усиленный контроль за местами обитания», — подчеркнул он.

Уже сейчас федеральное правительство Австралии выделило порядка 145 миллионов долларов на программы восстановления популяции животных, пострадавших от пожаров 2019–2020 годов, еще более 35 миллионов долларов — на программы по лечению коал и восстановлению их среды обитания.