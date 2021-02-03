Вымирающий итальянский город дарит недвижимость. Желающих ждут дома за 1 евро, пицца и козий сыр — но есть условие
Жители Биккари покидают свои дома и перебираются в большие города в поисках работы, пишет издание 7sur7. В последние десятилетия существенная доля местного населения уехала за границу, преимущественно в США. Еще в 1950-х в Биккари проживали порядка пяти тысяч человек, а на сегодняшний день численность населения всего около двух тысяч.
В рамках мэрской программы за один евро продается около дюжины домов. Но и здесь есть свой нюанс: для того, чтобы купить дом за такую невероятную цену придется внести залог в размере трех тысяч евро. Он будет возвращен владельцу дома после завершения строительных работ, если они будут сделаны в течение трех лет. При определенных условиях этот период может быть продлен.
Кроме нуждающихся в ремонте зданий, на продажу выставлены десятки домов в хорошем состоянии. Цены начинаются от 7,5 тысяч евро, но большая часть построек стоят от 10 тысяч до 13 тысяч евро.
Практически все заброшенные здания расположены в исторической части города. Средняя площадь домов — 50-70 квадратных метров, при этом многие из них двухэтажные, пишет CNN.
«Однажды я гулял по старому городу и был поражен количеством очаровательных домиков в идеальном состоянии, которые долгие годы оставались необитаемыми, с табличками „сдается“ или „продается“, которых никто не видит», — объясняет мэр. Поэтому он связался с владельцами, чтобы те выставили свою собственность на продажу.
Сам городок славится гастрономическими удовольствиями — здесь делают пиццу по старинной технологии, производят оливковое масло, козий сыр и салями. Кроме того, в регионе регулярно проводятся фестивали народных танцев.
Фотографии и планы домов пообещали в ближайшее время опубликовать на сайте мэрии Биккари.