Маленький городок Биккари, расположенный в живописном регионе на юге Италии, стремительно покидают местные жители. Мэр поселения решил исправить ситуацию и для переквалифицировался в агента по недвижимости. Градоначальник предлагает всем желающим купить пустующие дома в идеальном состоянии за небольшую сумму. Цена хороших зданий варьируется от 7,5 до 13 тысяч евро (688 тысяч — 1,2 миллиона рублей). А если дом требует ремонта, то приобрести его можно за символичную плату в один евро.

Жители Биккари покидают свои дома и перебираются в большие города в поисках работы, пишет издание 7sur7. В последние десятилетия существенная доля местного населения уехала за границу, преимущественно в США. Еще в 1950-х в Биккари проживали порядка пяти тысяч человек, а на сегодняшний день численность населения всего около двух тысяч.

В рамках мэрской программы за один евро продается около дюжины домов. Но и здесь есть свой нюанс: для того, чтобы купить дом за такую невероятную цену придется внести залог в размере трех тысяч евро. Он будет возвращен владельцу дома после завершения строительных работ, если они будут сделаны в течение трех лет. При определенных условиях этот период может быть продлен.

Кроме нуждающихся в ремонте зданий, на продажу выставлены десятки домов в хорошем состоянии. Цены начинаются от 7,5 тысяч евро, но большая часть построек стоят от 10 тысяч до 13 тысяч евро.

Практически все заброшенные здания расположены в исторической части города. Средняя площадь домов — 50-70 квадратных метров, при этом многие из них двухэтажные, пишет CNN.

«Однажды я гулял по старому городу и был поражен количеством очаровательных домиков в идеальном состоянии, которые долгие годы оставались необитаемыми, с табличками „сдается“ или „продается“, которых никто не видит», — объясняет мэр. Поэтому он связался с владельцами, чтобы те выставили свою собственность на продажу.

Сам городок славится гастрономическими удовольствиями — здесь делают пиццу по старинной технологии, производят оливковое масло, козий сыр и салями. Кроме того, в регионе регулярно проводятся фестивали народных танцев.

Фотографии и планы домов пообещали в ближайшее время опубликовать на сайте мэрии Биккари.