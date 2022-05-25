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    25 мая 2022, 00:01

    Вылечить рак вирусом оспы. С «обезьяньей» версией он тоже справится

    Профессор Петр Чумаков: эксперимент по лечению рака защитит от оспы обезьян

    Александра Ломейко, Евгения Бардонова

    Человека впервые в истории заразили искусственным вирусом оспы, который способен уничтожать раковые клетки. Эксперименты на животных прошли успешно, а участие в клинических испытаниях примут 100 пациентов. Практика виротерапии в онкологии не новая: бояться ее последствий, тем более на фоне распространения вируса обезьян, не стоит.

    Вылечить рак вирусом оспы. С «обезьяньей» версией он тоже справится

    Модифицированный вирус CF33-HNIs, или Vaxinia, написал ScienceAlert, избирательно заражает раковые клетки. А потом воспроизводит себя вплоть до момента, когда инфицированная клетка «лопается». Благодаря внесенным изменениям, CF33-HNIs не поражает здоровые клетки и готовит пациента к дальнейшей терапии.

    Врачи рассчитывают, что в дальнейших опытах будут участвовать 100 пациентов с опухолями. Людей отбирали из тех, кто уже прошел минимум две версии стандартного лечения. Выпускать вирусный препарат будет австралийская компания Imugene.

    Вылечить рак вирусом оспы. С «обезьяньей» версией он тоже справится | Изображение 1Источник фото: imugene.com

    «Несвежая история»

    Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта профессор Петр Чумаков напомнил «360», что исследования по возможностям вирусов воздействовать на раковые клетки ведутся давно — около 20 лет. Фактически тот же CF33-HNIs является вакциной против оспы, вызывает иммунитет против ее видов — в том числе против оспы обезьян.

    «Люди, которые получили такой вирус, наоборот, становятся не восприимчивыми к вирусу оспы обезьян. История несвежая. Такого рода исследования ведутся давно. У нас в Новосибирске в частности работают с вирусами вакцины против оспы для лечения рака», — заметил Чумаков.

    Вирус оспы не единственный, который испытывают и используют для борьбы с раковыми заболеваниями — исследования в этой области достаточно обширны. А модификация вируса только усиливает противоопухолевую активность.

    «Это не патогенные вирусы, не вызывающие каких-либо заболеваний — они избирательно уничтожают опухолевые клетки. Кроме того, стимулируют противоопухолевый иммунитет, усиливают естественный механизм уничтожения раковых клеток», — подчеркнул профессор.

    Индивидуальный эффект

    Однозначную оценку эффективности подобного метода дать сложно, поскольку работает он очень индивидуально.

    «У одного больного может быть хороший эффект и полное выздоровление даже в запущенных случаях, а у другого тот же самый вирус вообще ничего не вызовет. Опухолевые клетки очень индивидуальны», — сказал Чумаков.

    Чтобы лечить рак при помощи вирусов, добавил он, необходимо множество разнообразных штаммов — панелей. Так для каждого пациента можно будет подобрать подходящий лично для него вирус.