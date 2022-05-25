Вылечить рак вирусом оспы. С «обезьяньей» версией он тоже справится

Человека впервые в истории заразили искусственным вирусом оспы, который способен уничтожать раковые клетки. Эксперименты на животных прошли успешно, а участие в клинических испытаниях примут 100 пациентов. Практика виротерапии в онкологии не новая: бояться ее последствий, тем более на фоне распространения вируса обезьян, не стоит.

Модифицированный вирус CF33-HNIs, или Vaxinia, написал ScienceAlert, избирательно заражает раковые клетки. А потом воспроизводит себя вплоть до момента, когда инфицированная клетка «лопается». Благодаря внесенным изменениям, CF33-HNIs не поражает здоровые клетки и готовит пациента к дальнейшей терапии.

Врачи рассчитывают, что в дальнейших опытах будут участвовать 100 пациентов с опухолями. Людей отбирали из тех, кто уже прошел минимум две версии стандартного лечения. Выпускать вирусный препарат будет австралийская компания Imugene.

«Несвежая история»

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта профессор Петр Чумаков напомнил «360», что исследования по возможностям вирусов воздействовать на раковые клетки ведутся давно — около 20 лет. Фактически тот же CF33-HNIs является вакциной против оспы, вызывает иммунитет против ее видов — в том числе против оспы обезьян.

«Люди, которые получили такой вирус, наоборот, становятся не восприимчивыми к вирусу оспы обезьян. История несвежая. Такого рода исследования ведутся давно. У нас в Новосибирске в частности работают с вирусами вакцины против оспы для лечения рака», — заметил Чумаков.

Вирус оспы не единственный, который испытывают и используют для борьбы с раковыми заболеваниями — исследования в этой области достаточно обширны. А модификация вируса только усиливает противоопухолевую активность.

«Это не патогенные вирусы, не вызывающие каких-либо заболеваний — они избирательно уничтожают опухолевые клетки. Кроме того, стимулируют противоопухолевый иммунитет, усиливают естественный механизм уничтожения раковых клеток», — подчеркнул профессор.

Индивидуальный эффект

Однозначную оценку эффективности подобного метода дать сложно, поскольку работает он очень индивидуально.

«У одного больного может быть хороший эффект и полное выздоровление даже в запущенных случаях, а у другого тот же самый вирус вообще ничего не вызовет. Опухолевые клетки очень индивидуальны», — сказал Чумаков.

Чтобы лечить рак при помощи вирусов, добавил он, необходимо множество разнообразных штаммов — панелей. Так для каждого пациента можно будет подобрать подходящий лично для него вирус.