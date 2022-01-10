«Выключить интернет одним рубильником». Как властям Казахстана удалось увести страну в офлайн

Из-за массовых беспорядков в Казахстане начали отключать интернет и сотовую связь. Сотни местных жителей не могли связаться с родственниками, сотрудники на удаленке оказались отрезаны от рабочих мест, а студенты — от образовательного процесса. Полноценно справиться с такими отключениями самостоятельно не удастся, но есть способы оставаться на связи с самыми близкими.

Вечером 2 января, после начала массовых беспорядков, в Алма-Ате отключили мобильный интернет и мессенджеры — в том числе WhatsApp, Telegram и Signa. Уже 5 января сообщалось об отключении интернета во всей стране. В некоторых частях Казахстана связи не было на протяжении пяти дней.

Сейчас в отдельных областях восстанавливают подключение к интернету, например в Павлодаре, Кызылорде, Талдыкоргане и Атырау, передает «Sputnik Казахстан». В Нур-Султане доступ к проводному интернету вернули еще 8 января, однако мобильная сеть все еще не работала.

В Алма-Ате налаживают сотовую и проводную связь. Корреспондент ТАСС сообщал, что утром 10 января в городе снова было отключение от глобальной сети.

Отключить интернет всей стране

Президент компании «Консорциум Инфорус» Андрей Масалович объяснил «360», что для таких массированных операций по отключению от глобальной сети казахстанские власти, скорее всего, вызывали специалистов из Китая, но умолчали об этом.

«Отключается официальный интернет и подключение к мировому интернету таким образом: приглашают китайцев, они умеют отключать и быстро перемаршрутизировать DNS-маршрутизаторы», — уверен он.

Однако есть, по его словам, и более простые способы отрезать население целой страны от интернета. Главные — отключение от Сети через провайдеров. В таком случае либо магистральные провайдеры должны ограничить доступ в интернет всем клиентам, либо это должны сделать так называемые точки входа, то есть обычные провайдеры связи, с которыми человек напрямую заключает контракт.

Координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев уверен, что проще всего ограничить доступ в интернет именно на уровне оператора связи, который обеспечивает соединение абонентского устройства с мировой паутиной.

«То есть можно выключить интернет одним „рубильником“, разрушив маршрутизацию сети, можно магистральных провайдеров заставить отключать районы, можно каждому провайдеру сказать отключиться. И официально интернет отключится», — подчеркнул Масалович.

Урван Парфентьев добавил, что в Казахстане последняя схема сильно облегчается тем, что во всей стране есть только один интернет-провайдер «Казах-телеком», который контролирует весь национальный интернет-сегмент.

Интернет без подключения к Сети

Андрей Масалович убежден в том, что человек не останется без связи и выхода в интернет ни в какой ситуации, если своевременно об этом позаботится. А делать это нужно до того, как начались блокировки и ограничения. Одним из самых показательных примеров эксперт назвал опыт Каталонии.

«Когда они (каталонцы — прим. ред.) решили, что Каталония — это не Испания, они свои роутеры просто соединили между собой. На 37 тысяч устройств получилась 71 тысяча километров соединений. У них получился свой интернет», — объяснил он.

Такая схема называется меш-сетью (mesh-сеть), когда смартфоны или другие девайсы соединяются друг с другом через Wi-Fi или Bluetooth, при этом каждое устройство используется как точка доступа. Обычно такая сеть создается через специальные приложения, например FireChat, а сообщения передаются адресату через цепочку подключенных устройств без выхода в онлайн.

Связка двух устройств подобным образом тоже доступна — чтобы избежать посредников. Она называется пиринговой сетью, объяснил Масалович. Такое прямое подключение — тоже через Wi-Fi или Bluetooth — может быть полезно, чтобы поддерживать связь с родственниками, находящимися неподалеку.

Эксперт также отметил, что сегодня существует порядка 10 мессенджеров, которые работают в офлайн-режиме и не требуют подключения, а также в некоторых случаях выйти в Сеть помогают VPN-сервисы.