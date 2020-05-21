Выйти из налоговой тени. Нужно ли наказывать за серые зарплаты уголовным делом

Сенатор Анатолий Артамонов предложил ввести уголовное наказание за выплату серых зарплат. Сейчас норма действует только для сумм от 100 тысяч рублей. В Госдуме с его идеей не согласились. Главное — решить проблему с налогами. Тогда бизнесмены выйдут из тени.

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил распространить уголовную ответственность на всех работодателей, выплачивающих сотрудникам серые зарплаты. Сейчас мера действует, только если серые заработки превышают 100 тысяч рублей, напоминает РИА «Новости». Свои предложения сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

Если сделать каждый случай, когда людям выдают зарплату в обход налогов, значимым для правоохранителей и налоговиков, выявлять такие компании будут чаще, пояснил «360» Артамонов. Фиксировать нарушения можно на фото и видео. Сейчас привлечь таких работодателей к ответственности трудно. Мало где серые зарплаты превышают 100 тысяч рублей. Плюс сотрудников часто вынуждают отказываться от свидетельских показаний в суде.

При этом недополученные из-за неофициальных зарплат налоги, уточнил сенатор, оцениваются в миллиарды рублей. То есть ежегодно бюджеты недополучают колоссальные суммы в виде налогов. Получателям денег в конвертах чаще отказывают в ипотечном и других кредитах из-за низкого официального заработка.

«Люди оказываются обездоленными к тому моменту, когда выходят на пенсию. Они получают социальные пособия в зависимости от этой суммы [зарплаты]. Больничные листы и пособие по уходу при рождении ребенка [не оплачиваются в полном размере]», — добавил Артамонов.

Малые и средние нарушители

Сенатор убежден: важно одинаково строго наказывать за сам факт выплаты серых зарплат. Если ввести дифференциацию, проблема так и останется нерешенной. И обязательно ввести ответственность не только для руководства, но и для собственников бизнеса, поскольку без их ведома финансовые вопросы не решаются.

«Крупные предприятия, публичные компании никогда этим безобразием не занимаются. Это как раз предприятия малого и среднего бизнеса, которым по инициативе президента активно оказываем помощь и поддержку. Но игра должна быть не в одни ворота. Если вы претендуете на поддержку, должны понимать, что источники в бюджете формируются из налоговых платежей», — подчеркнул Артамонов.

Даже если ввести для бизнеса не антикризисные, а постоянные послабления по налогам, те, кто привык платить «в серую», могут продолжить это делать, уверен глава комитета. Ведь совсем не платить налоги выгоднее, чем платить хотя бы небольшие. Защитить интересы граждан и государства, по его мнению, можно только усилив ответственность за нарушения.

Разделять и штрафовать

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил против этого предложения. По мнению парламентария, наказание должно быть дифференцированным для разного рода нарушений. Например, для небольших сумм достаточно административной ответственности. А снижать существующую планку, чтобы «привлекать всех подряд», он считает неправильным.

«Я считаю, нужно усилить административную ответственность. Но чтобы привлекать к уголовной ответственности, должен быть умысел, серьезные нарушения и приличные суммы. Считаю, что неправильно вводить уголовную ответственность за то, что пять тысяч доплатил в конверте», — добавил Нилов.

Вместе с тем важно найти и устранить причины, по которым у работодателей появляется желание нанимать сотрудников на серую зарплату. Чаще всего бизнес объясняет это неподъемными налогами.

«То, что нужно пересматривать налоговую систему и снижать налоговую нагрузку, что повлечет за собой выход из тени, — это очевидно. Вспомните 2000-е годы, когда в России ввели один из самых маленьких в Европе подоходный налог в 13%. Многие вышли из серой и черной сфер занятости. И наоборот, усиление нагрузки повлечет уход в тень», — заключил Нилов.