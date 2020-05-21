Вопросы к делу о крушении в Шереметьево: почему 350 экспертов авиации требуют дополнительного расследования
Предыстория
Катастрофа произошла 5 мая 2019 года. Из московского аэропорта Шереметьево по направлению в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet 100. В воздухе в него ударила молния, и пилот, Денис Евдокимов, принял решение вернуться в Шереметьево. Однако при аварийной посадке самолет несколько раз ударился о землю, в результате чего шасси сломались и пробили бак, после чего самолет загорелся. В итоге из 78 человек, включая членов экипажа, погиб 41. Остальным удалось спуститься по трапу и убежать.
В апреле 2020 года следствие по этому делу завершилось. Единственным фигурантом дела остается пилот, который сейчас находится под подпиской о невыезде. Авторы письма в СК возмущены — следствие завершилось в «аномально» для такого дела короткие сроки и, самое главное, обвинение сделало выводы, не дожидаясь вердикта Международного авиационного комитета (МАК).
Версия следствия
По мнению следователей, вина целиком и полностью лежит на пилоте Евдокимове. Диспетчерские службы и спасатели, как установило следствие, делали все возможное и не могли повлиять на ситуацию. Получив данные бортовых регистраторов, следователи также отмели версию о неисправности самолета. Поэтому Евдокимов остается единственным обвиняемым.
Версия обвиняемого
Пилот же вину свою не признает и продолжает настаивать, что самолет в решающий момент оказался неисправен. По словам Евдокимова, после удара молнии самолет переключился на режим ручного управления. Но так как система дистанционного управления Superjet полностью электрическая, она испытала воздействие атмосферного электричества и из-за этого перестала реагировать на команды.
Это косвенно подтверждает факт, который МАК зафиксировал в предварительном отчете: во время посадки пилот совершал резкие движения ручкой управления, чуть ли не до предела оттягивая ее от себя и на себя. По словам заслуженного пилота СССР и представителя Ространснадзора Олега Смирнова, подписавшегося под письмом Следственному комитету, это может свидетельствовать только о том, что на обычные движения ручки система не реагировала.
«Электронная система на Superjet управляется джойстиком. Для управления его достаточно двигать буквально на миллиметры. А командир экипажа тянул его до упора. Это говорит о том, что самолет его не послушал, поэтому пилот продолжал двигать рычаг до упора», — объяснил Смирнов «360».
Вопросов остается масса
Вопросов к следствию возникает много. Во-первых, почему приняли решение, не дожидаясь окончательного вердикта МАК? По словам Олега Смирнова, заключение комиссии — это обязательная процедура, которая прописана в уставе Международной организации гражданской авиации, в которой состоит и Россия. Сначала государственная комиссия, в которой работают профессионалы в сфере авиации, должна подробно изучить уровень подготовки пилота, его состояние перед вылетом, сертификацию самолета, обстоятельства крушения, и уже потом устанавливается итоговая причина. Только после этого СК начинает заниматься поиском виновных.
Комиссия МАК еще не закончила свою работу. Более того, в промежуточном докладе было указано, что еще комиссии предстоит сделатьОлег Смирновпредставитель Ространснадзора, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета.
Не менее странно и то, что версию о неисправности самолета не проверили — самолет даже не фигурировал как вещественное доказательство. Если записи бортового самописца указывают на отклонения между движениями ручки управления и движениями самолета, если самолет не удерживал заданную пилотом высоту и, самое главное, все это было спровоцировано ударом молнии — все это говорит о том, что самолет изначально был непригоден для полетов.
Следствием установлено, что при ударе самолета о землю открылась задняя дверь, в результате чего в салон пошел черный дым, от которого в конечном итоге задохнулись пассажиры. На этот факт указал Игорь Дельдюжов, президент Шереметьевского профсоюза летного состава, один из авторов коллективного письма.
Если дверь открылась сама, это вопрос к технике. Если ее открыл бортпроводник — вопрос к нему. По нормам летной годности самолет должен выдерживать открытый пожар в течение 15 минут. При чем же здесь пилот?Игорь Дельдюжовпрезидент Шереметьевского профсоюза летного состава.
После предварительного заседания адвокатам Евдокимова удалось добиться переноса рассмотрения уголовного дела. Но будет ли наказан истинный виновник?