Прибалтика не удержались от дипломатического укола в сторону России. Солидарность с Чехией выйдет ей боком

Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. МИД РФ обещал ответить аналогичным образом. Для политологов такое решение прибалтийских властей неудивительно: там всегда господствовали антироссийские настроения.

Страны Прибалтики присоединились к чешской антироссийской кампании и заявили, что тоже вышлют наших дипломатов на родину. Власти Литвы объявили о том, что вышлют двух человек, а Латвия и Эстония — по одному. О решениях сообщили министерства иностранных дел этих стран. В МИД Эстонии объяснили, что вынуждены были прибегнуть к таким мерам из-за того, что «действия России нарушают международное право, подрывают европейскую безопасность и стабильность и являются неприемлемыми».

Закономерная высылка

Экономист, политолог, специалист по странам Балтии Андрей Стариков объяснил «360», что ничего необычного в подобных действиях прибалтийских властей нет: эти страны много лет делают все возможное, чтобы как можно сильнее отмежеваться от России. Эксперт даже выразил удивление тем, что Литва, Латвия и Эстония не сделали ничего подобного раньше «под каким-нибудь другим, более абсурдным предлогом».

Внешнеполитическое позиционирование этих стран, безусловно, таково, что любую акцию, критику, недружественный жест, который исходит от кого бы то ни было в сторону России, они поддержат, масштабируют и внесут что-нибудь свое Андрей Стариков экономист, политолог, специалист по странам Балтии, главный редактор ИА BaltNews.

Основной целью прибалтийских властей, по мнению Старикова, является сведение к минимуму «российского влияния» в своих государствах. Вместе с ним Эстония, Литва и Латвия хотят порвать и с экономическими, энергетическими, торговыми и любыми другими отношениями с Россией.

Ранее мы уже встречались с подобными «санкциями» со стороны прибалтов. Например, в начале апреля эти страны пытались отключиться от российского электричества. Из-за этого в их регионе цены подскочили на 5–8%, так что эксперты оценили труды властей как неудачные — такой «обрыв линии» влетел бы экономикам прибалтийских стран в копеечку.

«До этого — ограничивали возможность и создавали барьеры для россиян, которые хотели бы получить вид на жительство на территории этих стран и готовы были за это платить: покупать дорогую недвижимость, вкладываться в прибалтийские национальные экономики», — уверен Стариков.

Также страны Балтии проводили эксперимент по выводу из своих экономик и банковских систем российских денег. Из банковской системы Латвии, Литвы и Эстонии.

«Они сокращают это так называемое влияние по всем направлениям, начиная с культурного, закрывая Шуфутинскому и Лепсу въезд на свою территорию, и заканчивая технологическим, запрещая использовать какие-либо устройства с российским программным обеспечением и так далее», — добавил он.

Печальные последствия

Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей уверен, что эти страны являются «американскими агентами» и «наиболее гнусно антироссийски настроенными государствами внутри Евросоюза». Он также заявил «360», что удивлен тем, что Россия еще не порвала дипломатические отношения как минимум с Чехией, развязавшей этот конфликт.

«А заодно и с Прибалтикой. Хотя с Прибалтикой хотелось бы оставить хотя бы консульские отношения, потому что там есть огромное количество наших граждан, которые там проживают», — заключил Симиндей.

Алексей Стариков добавил, что, несмотря на абсурдность происходящего, последствия будут вполне реальными. И если в глобальном смысле для России ущерб будет несущественным, некоторые граждане все же могут пострадать от таких действий прибалтийских властей.

«Прибалтов смущает состав и количество российских дипломатических представительств, хотя там для них работы много: на территории Прибалтики живет большое количество русскоязычного населения, в Латвии и Эстонии большое количество непосредственно граждан России», — уверен он.

Стариков добавил, что в странах Балтии продолжается давление на русскоязычное население, в частности на журналистов. МИД России отмечал, что там серьезно нарушаются права сотрудников российских СМИ, их свобода слова ограничивается, многим изданиям ограничили возможности для вещания. И в нынешних условиях, уверен Стариков, стоит ожидать только ухудшения ситуации.