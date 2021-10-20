Выходные для прививки могут появиться в России. Но законный способ остаться дома есть уже сейчас

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести два выходных для сотрудников, которые прошли вакцинацию. Больничный после вакцинации на время недомогания можно взять и сейчас, но не все готовы обращаться за медпомощью. Специалисты уверены, что полная оплата дней по болезни предотвратит отказы от вакцинации.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила россиянам предоставлять два выходных для вакцинации. Вице-премьер также заявила, что сотрудников старше 60 лет и невакцинированных работников нужно перевести на месяц на удаленную работу на срок до четырех недель.

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил шире применять механизм, выдвинутый Татьяной Голиковой. По словам главы государства, после прививки от коронавируса он заметил у себя повышение температуры. Поэтому два дня отдыха пойдут на пользу работникам.

Ранее Минтруд рекомендовал работодателям предоставлять дополнительное время сотрудникам для прохождения вакцинации. При этом в дни отдыха заработная плата должна сохраняться, написал «Коммерсант».

Как получить выходной

После вакцинации от коронавируса у многих начинается недомогание и повышается температура. По закону официально дополнительные выходные в связи с вакцинацией не предоставляются. Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила «360», что при плохом самочувствии после прививки стоит открыть больничный.

Работник при ухудшении состояния обязан уведомить работодателя, а уже дальше он принимает решение. Сотрудник должен обратиться к медикам, получить медпомощь и в дни недомогания не работать Валентина Яковлева.

Яковлева отметила, что на период больничного сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, размер которого зависит от стажа, уровня зарплаты и других критериев.

Больничный при температуре и побочных эффектах от вакцинации может быть оформлен на один или два дня. По словам доктора наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Марины Буяновой, первые два дня работодатель сам оплачивает больничный, и только потом средства идут через Фонд социального страхования.

Однако далеко не все работники готовы уходить на больничный после вакцинации. В некоторых случаях сотрудник после прививки предпочитает просто перейти на несколько дней на удаленную работу. Марина Буянова объяснила, что молодые люди иногда даже отказываются от вакцинации, поскольку из-за маленького стажа их пособие по больничному будет небольшим.

«Можно сделать так, чтобы больничный после прививки оплачивали полностью вне зависимости от стажа. Было бы целесообразно ввести эту льготу», — добавила специалист.

Возможные сложности

Выдвинутая вице-премьером Татьяной Голиковой инициатива вызвала одобрение у специалистов. Однако она сопряжена с несколькими сложностями. Марина Буянова отметила, что не все работодатели могут ввести оплачиваемые отгулы для сотрудников. Не исключено и злоупотребление этим правом самими работниками.

«Они будут знать, что есть такая опция, и могут обманывать работодателя, чтобы лишний раз посидеть дома и не ходить на работу с сохранением зарплаты», — добавила специалист.

Дальнейшие меры поддержки для работников пока что вряд ли нужны. Валентина Яковлева напомнила, что сейчас есть все механизмы регулирования тех или иных ситуаций.

«Количество выходных, предусмотренных Трудовым кодексом, а также появившихся в связи с пандемией, довольно много. У нас также есть возможность работать дистанционно», — добавила Яковлева.

По ее словам, все, что необходимо было сделать для дальнейшей работы сотрудников, уже было сделано. Схожее мнение выразила и Марина Буянова. Она заверила, что сегодня общество, президент, государство и Фонд социального страхования делают все возможное.

«Но мы все равно не сможем застраховаться от всех событий. Появляются новые штаммы, заболевают дети, а родителям приходится оформлять больничные листы. Все это дает нагрузку на Фонд социального страхования», — заключила Буянова.