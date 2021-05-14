Выходец из СССР провел 23 года в рабстве в Польше. Спасение оказалось по соседству

Двум полякам, державшим 23 года россиянина в рабстве, предъявили обвинение. Они заставляли мужчину работать на птицефабрике, били и кормили скудной пищей. До сих пор в мире существует рабство, а россияне часто становятся его жертвами.

В Польше предъявили обвинение двум гражданам страны, которые 23 года держали в рабстве выходца из СССР Николая Ерофеева. Их обвинили в торговле людьми, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок не менее трех лет.

Теперь двум подозреваемым запрещено уезжать из страны, подходить к Ерофееву на расстояние менее 100 метров, разговаривать с ним лично или по телефону. Имущество одного из них арестовали и после завершения всех судебных процедур его обяжут выплатить пострадавшему компенсацию.

Об истории Николая Ерофеева стало известно в 2020 году, когда польские журналисты провели расследование. Сейчас ему уже 60 лет, но в 1989 году он приехал в Польшу для работы в дислоцированной советской военной части в качестве гражданского специалиста. Когда же советские Вооруженные силы ушли из страны, он решил остаться и поработать на ферме.

По словам Ерофеева, хозяин фермы был доволен работой, но потом пошел слух, что нелегально работающих начнут вылавливать. И после этого его привезли к владельцам птицефабрики.

Он бесплатно работал на птицефабрике под Люблином, а хозяева издевались над ним. По словам Николая Ерофеева, владелец фермы запрещал ему выходить одному в город, а также часто бил по лицу. А о своей непростой участи он боялся рассказать местным, поскольку находился в Польше нелегально.

Его заприметила соседка Иоланта Матейко, которая позднее помогла сбежать. Она обратила внимание на мужчину после того, как он несколько раз голодный подходил к ее дому и просил «чего-нибудь к хлебу». Выяснилось, что хозяева фермы давали ему корки хлеба и заплесневелый паштет.

Николая Ерофеева приютила молодая семья Тышкевичей, которые также согласились найти ему адвоката и работу. Супруги Эва и Кшиштоф взяли также собаку из приюта, чтобы мужчина не страдал от одиночества.

Однако мужчина не спешит возвращаться в Россию. Ему проще и легче разговаривать на польском языке, а сам он уже привык жить в Польше и знает местных людей. Мужчина может пройти легализацию и получить гражданство в будущем.

Россияне в рабстве

Похожая история произошла в 2019 году с другим россиянином. Еще во времена СССР он приехал на заработки в Казахстан, где попал в рабство сначала в Кокчетавской области, а затем в Алматинской.

У мужчины был советский паспорт, и миграционная служба департамента полиции на севере Казахстана начала вести работу по определению гражданства и оформлению документов мужчины.

Такая история рабства в Казахстане не единственная. В 1993 году сибиряк Геннадий уехал на заработки в Среднюю Азию. Сначала он работал в Узбекистане, а потом в Казахстане.

Выяснилось, что его насильно держали в ауле, заставляли пасти и кормить скот. Ему несколько лет не платили и не отпускали с работы, а если Геннадий пытался уехать, то получал наказание. Когда он состарился, его привезли в город и бросили. В подъезде одного из домов мужчину нашли волонтеры.

Похожая история произошла уже в начале 2000-х годов. Россиянин Салават Ахматгарееев приехал в Казахстан после армии, потерял документы и оказался в рабстве в Караганде. Долгое время он пас животных, делал работу в доме за еду и кров. И только после смерти хозяина он смог получить свободу.