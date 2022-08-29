В Латвии сносят советские памятники, запрещают русский язык и ограничивают русскоязычное население в правах. Президент республики Эгилс Левитс даже предложил изолировать нелояльных жителей. В дальнейшем дискриминация может усилиться. По мнению политолога, русскоговорящим лучше покинуть страну и переехать в Россию.

Латвия активно притесняет свое русскоязычное население. В Риге 23 августа начался снос памятника солдатам-освободителям в парке Победы. Власти выделили на это около 2,1 миллиона евро.

Люди не остались в стороне и митинговали против демонтажа памятника. Полиция разогнала протестующих, не менее шести человек задержали. Глава МИД страны Эдгар Ринкевич заявлял, что иностранцев, выступающих против уничтожения монумента, могут выслать из страны.

Президент Латвии Эгилс Левитс предложил изолировать русскоязычных жителей, нелояльных к решениям местных властей. Министерство экономики с 1 сентября отказывается использовать русский язык. Общение с клиентами и прессой переведут на латышский язык, писало РИА «Новости».

По состоянию на 2022 год в Латвии проживало более 24% русскоязычного населения, примерно 70% — граждане страны. Во втором по величине городе Даугавпилсе доля русскоговорящих составляет около 50%.

Выход — в эмиграции

Политолог, специалист по странам Балтии и главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков рассказал «360», что притеснение россиян и русскоязычного меньшинства в Латвии продолжится. Самый грамотный шаг для такого населения — покинуть страну и уехать в Россию.

По прогнозам специалиста, ситуация с каждым разом будет ухудшаться. Поэтому те, кто дорожит русским языком, желает его сохранить и не хочет, чтобы их дети в школах вместо истории изучали антироссийский нарратив, должны покинуть территории прибалтийских республик. Русскоязычное население Прибалтики может воспользоваться программами переселения или же переехать самостоятельно, добавил собеседник «360».

Мы уже наблюдаем, как президент Латвии заявляет о перспективе изоляции нелояльных русских. Можем слышать, как члены националистической латышской партии говорят об интернировании части русских. По сути, это создание концлагерей. Мы видим, как на портале собирают подписи за депортацию русских. Следующий этап — лишение граждан России их собственности в стране Андрей Стариков.

По словам политолога, многие россияне, владеющие недвижимостью в Латвии, столкнутся с косвенным лишением имущества. Они не смогут продлить визу для посещения страны и обслуживать свои дома, так как банковские платежи из России в страны Балтии не проходят. Из-за долгов по решению суда у них отнимут имущество.

Стариков уверен, что впоследствии от русскоязычного населения потребуют не нейтральной позиции, а антироссийской. Следующий шаг дискриминации — гонения на российскую оппозицию, либеральных журналистов и деятелей культуры, осевших в Прибалтике. Они не смогут быть настолько антироссийскими, насколько того требуют латвийские националисты.

Без защиты прав

Права русскоязычного населения и россиян урезали каждый год, и сейчас они доведены до минимума, напомнил Стариков. Национальное меньшинство, по его словам, не может обучаться на родном языке, не имеет права на свое видение истории. В стране под запретом советская символика и георгиевская ленточка.

Русскоязычные граждане не имеют права на память предков. Русские не имеют права на мнение и позицию, на свои СМИ. Этого комплекса ущемления достаточно, чтобы сделать вывод о том, что правовая и гражданская среда в Прибалтике деградировали Андрей Стариков.

Стариков не исключил, что законодательство перестанет работать в отношении русскоязычных. Следующие возможные шаги — отсутствие справедливого суда и адекватного решения имущественных споров. Нельзя исключать погромов, депортаций, изоляции и лишения гражданства по этническому признаку.

При этом в Латвии действует партия «Русский союз Латвии», которая защищает интересы русскоязычного населения, но, по мнению эксперта, ей уготовано закрытие и преследование лидеров.

Сейчас идет подготовка законодательной базы для закрытия партии, ее лидеры находятся под жутким давлением и перспективой уголовного преследования. Партия объявлена агентом Кремля и врагом Латвии, поэтому ничего хорошего ее не ждет Андрей Стариков.

Осенью в республике пройдут выборы в парламент, однако, учитывая русофобские настроения в обществе, у партии нет хороших политических перспектив. Латвийское общество между тем продолжит деградировать и численность населения страны сократится, подытожил собеседник «360».