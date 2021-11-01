Выгорание на работе может обернуться реальными проблемами. Советы, как справиться с эмоциями

Зачастую осенние дожди и хмурое небо способствуют обострению чувства опустошенности, когда еще недавно любимая работа перестает радовать. Эмоциональное выгорание может вызвать проблемы со здоровьем и стать последним шагом перед депрессией. Здесь не обойтись без помощи извне. И если сменить опостылевшую работу нельзя, специалисты советуют поменять свой взгляд на нее.

История эмоционального выгорания

Синдром эмоционального выгорания стал известен в конце прошлого века. Термин ввела в жизнь американская профессор психологии Кристина Маслах. По ее теории, выгорание включает в себя три компонента: эмоциональное истощение, обезличивание и умаление собственного достоинства.

Выгорание трактовалось как состояние физического и психического истощения из-за эмоционального перенапряжения. Чтобы его можно было точно опознать, психолог разработала специальный опросник, который помогал людям разобраться в своем внутреннем состоянии. Его можно пройти на многих сайтах в интернете, например на Psytests.org.

Эмоциональное выгорание — опасное состояние

Специалист по набору персонала НП «Эксперты рынка труда» Анастасия Городецкая рассказала «360», что, на ее взгляд, эмоциональное выгорание — потеря сотрудником энергии, желания что-либо делать, ощущение бессилия на работе. Этому состоянию подвержены в равной степени представители всех профессий.

«Это в эмоциональной плоскости, очень трудно ощутимое и измеримое понятие. Но, с другой стороны, эмоции — это тот материал, из которого соткан любой человек, вне зависимости от профессии или уровня должности. Однако возможно, что люди, которые не связаны с физическим трудом, острее это ощущают», — сказала Анастасия Городецкая.

По словам эксперта, у таких людей больше пространства для размышлений и рефлексии. Их эмоциональное выгорание также легче заметить со стороны, они могут сами описать свое состояние. Однако не стоит поддаваться опасной тенденции и забывать о людях, связанных с физическим трудом.

«Это опасное состояние, и оно может привести к серьезному недугу. Эмоциональное выгорание может граничить с депрессией, действовать на ментальное и физическое здоровье. И если у человека дошло дело до такого состояния, сам он себе в этом помочь не сможет, тут нужна помощь со стороны», — выразила уверенность Анастасия Городецкая.

Руководитель может стать причиной выгорания

В случаях эмоционального выгорания как никогда важны хорошие, человеческие связи между сотрудниками и коллегами. Городецкая отметила, что, по ее глубокому убеждению, источником проблемы чаще всего становятся отношения между руководителем и подчиненным, который не чувствует поддержки со стороны начальства.

Отсутствие вовлеченности, сотрудничества, поддержки вместе с непризнанием заслуг, повышенной требовательностью, обесцениванием труда может стать поводом для эмоционального выгорания, уточнила эксперт. Единственным действенным лечением тут может быть изменение поведения руководителя.

«Если он видит, что сотрудник показывает признаки выгорания или даже сам об этом говорит, то выход из положения — изменение отношения руководителя. Но большой вопрос, сможет ли руководитель изменить свое поведение. Возможно, это стиль руководства, которым грешат многие. В такой ситуации сотруднику стоит сменить место работы», — сказала Анастасия Городецкая.

Тренеры и учителя в зоне риска

Психолог Ольга Твардовская в разговоре с «360» пояснила, что эмоции — это первая реакция человека на что-то, в том числе и на какую-либо ситуацию. Если ситуация повторяется и человек при этом реагирует одним и тем же способом, например негативно, то через какое-то время этот негатив доходит до самого дна.

«У человека нет желания идти на работу, вставать утром, выходить куда-то. Это реакция человека на определенную сложившуюся ситуацию. Наиболее подвержены эмоциональному выгоранию те специалисты, чья профессия связана с людьми. Например, тренеры и учителя», — рассказала Ольга Твардовская.

Она отметила, что педагогам вообще нельзя работать в школе более семи-девяти лет. Но решающим фактором выступает увлеченность. Если человек каждый день ходит на нелюбимую работу, занимается тем, что ему не нравится, эмоциональное выгорание может наступить и у молодых людей. Если нет возможности сменить сферу деятельности, то нужно как минимум поменять реакцию на саму работу.

Как победить выгорание

Наталия Водопьянова в книге «Психодиагностика стресса» выразила уверенность, что ключевые причины выгорания — дефицит личностной и профессиональной компетентности. Главное на пути исцеления — научиться осознавать симптомы психологического стресса и выгорания, а также знать и понимать негативные последствия процессов выгорания.

По мнению доктора психологических наук, нужно учиться развивать в себе мотивацию к самоизменению и личностному росту, в этом поможет самоорганизация. Однако в случае, если этого недостаточно, стоит получить профессиональную консультацию специалистов, владеющих методами стресс-менеджмента.