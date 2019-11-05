США направили официальное уведомление в ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Сама процедура займет целый год, а полностью от климатических обязательств страна избавится уже после выборов президента. При этом Штаты выбрасывают едва не самое большое количество углекислого газа в мире. Главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис рассказал «360», почему Трамп принял такое решение и чем оно грозит миру.

Трамп обещал выйти из Парижского соглашения, подписанного Бараком Обамой, еще два года назад. Но прием заявок на выход начался лишь спустя три года после вступления договора в силу. Глава Штатов медлить не стал и запустил процедуру, которая закончится через год, на следующий день после президентских выборов 2020-го. Лидер США уверен: его решение пойдет на пользу экономике страны.

«Парижское соглашение вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний, тогда как иностранные производители продолжают безнаказанно загрязнять атмосферу… Мы не дадим иностранцам обогащаться за счет американцев. И мне не стыдно. Это и есть „Америка прежде всего“», — напомнил Трамп свой предвыборный лозунг во время нефтегазовой конференции в Питтсбурге в конце октября. При этом президент США отметил, что готов обсудить свое возвращение в Парижское соглашение, но для этого условия должны быть более выгодными для американцев.

При этом США вырабатывают едва ли не самое большое количество различных газов, среди которых углекислый. Об этом в разговоре с «360» напомнил главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис. Так, за 2018 год эмиссия CO2 в Штатах составила 5145,2 мегатонн. Это 15% от общемировых показателей, по данным «Би-Пи». Обгоняет американцев лишь Китай. Всего на эти две страны вместе приходится более 40% мировой эмиссии углекислого газа.

«И это отвратительное решение — выйти из Парижского соглашения по климату. Люди начали активно говорить о Трампе как о президенте, который все делает с точки зрения выгоды», — отметил Эйрис.

По его словам, сегодня инвесторы вкладывают большие деньги в компании, у которых в приоритете системная забота о природе. Однако в короткой перспективе зачастую выгоднее выбирать то, что просто приносит больше средств, что и сделал Трамп.

«Трудно оценить ущерб, который приносят США природе. Но точно ясно, что если мы не будем заботиться о климате, произойдет катастрофа. И в ней пострадают все страны, включая Штаты, которые уже страдают от лесных пожаров и засухи. И станет только хуже. Однако Трамп недостаточно умен, чтобы понять это», — заявил собеседник «360».

По мнению журналиста, остальной мир должен наказать Штаты, например санкциями, и заставить Вашингтон участвовать в соглашении. Иного пути спасения климата Эйрис не видит.

Парижское соглашение заключили в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Оно регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус назвал документ «историческим поворотным пунктом» на пути снижения темпов глобального потепления.