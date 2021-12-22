Жители села Прокудино Саратовской области нашли в заснеженном овраге двоих детей без верхней одежды. Восьмилетний мальчик скончался от переохлаждения, его младшую сестру в тяжелом состоянии забрали врачи. Как дети оказались зимой без одежды на улице сейчас разбираются следователи.

Смертельный холод

Врачи саратовской скорой помощи получили сообщение о найденных в заснеженном овраге детях в селе Прокудино около 16:00. Как сообщили в региональном Минздраве, прибывшие на место медики констатировали смерть восьмилетнего мальчика и забрали в крайне тяжелом состоянии его пятилетнюю сестру.

Следователи прибыли для осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств случившегося. В том числе они намерены выяснить все о семье, где воспитывались дети. По итогам проверки следователи примут решение о заведении уголовного дела.

В пресс-службе Аткарского района сообщили, что лежащих без сознания детей нашла местная жительница. Именно она и вызвала скорую. По словам прибывших на место медиков, мальчик и девочка оказались на улице без верхней одежды. На них были только кофты.

По данным администрации района, в село Прокудино мать с двумя детьми переехала в августе 2020 года. В сентябре старший сын пошел в первый класс местной школы, но спустя два месяца мать перевела его на домашнее обучение.

В начале этого года женщина вместе с детьми уехала, а вернулась обратно только в ноябре и снова подала заявление, чтобы сына взяли в первый класс. Сегодня утром она позвонила в школу и сообщила, что мальчик на занятие не придет.

До сегодняшнего происшествия семью посещали учителя и Комиссии по делам несовершеннолетних. На учете органов опеки семья не состояла. Неблагополучной она тоже не считалась.

Эту же информацию подтвердили в прокуратуре Саратовской области. Там уточнили, что дети жили в благоустроенном доме. Претензий со стороны правоохранительных органов к семье не было.

В пресс-службе правительства Саратовской области сообщили, что мать детей задержали сотрудники полиции. В региональном главке МВД уточнили, что женщина находилась в Энгельсе. Сейчас ее везут в Аткарский следственный отдел.

Telegram-канал Shot сообщил, что женщина еще до задержания сотрудниками призналась в телефонном разговоре сотрудникам полиции, что сама выставила детей на улицу.

«Я сама выгнала их из дома, я не видела их будущего», — заявила она. По словам женщины, на такой шаг она пошла из-за бракоразводного процесса, который длится уже несколько месяцев. Вместе с мужем они не могут договориться о том, с кем должны остаться дети.

Глава региона Валерий Радаев поручил держать дело замерзших детях на контроле. Он подчеркнул, что виновные должны понести заслуженное наказание.

Спасение детей

Если ребенок оказался на улице, где температура ниже минус 10 градусов, то смертельное переохлаждение он получит через час или два. Об этом «360» заявила врач-педиатр Юлия Сиверцова.

«Вы же замечали, что в прогнозах часто говорят, что на улице -16 градусов, но чувствуется как минус -20. Если дети очень легко одеты, особенно если открыты ноги, то переохлаждение наступило очень быстро», — отметила она.

При этом врач не исключила, что дети могли находиться в районе с высокой влажностью, где мороз чувствуется очень сильно.

Врач-педиатр Кирилл Калистратов отметил, что на переохлаждение влияет множество факторов, кроме одежды и погодных условий нужно понимать, был ли ребенок голоден.

Если ребенок получил переохлаждение, то до приезда врачей действовать нужно быстро: завернуть ребенка в сухую одежду и давать горячее питье. Растирать или класть его в горячую воду строго запрещено.

В больнице врачи могут поставить капельницу, чтобы снизить повышенную циркуляцию крови.

При переохлаждении, при обморожении возникает ишемия в конечностях, то есть спазм в сосудах. Если начинать их разогревать, то они могут просто отмереть. Ткани становятся теплыми, потребность в крови и кислороде там увеличивается, а сосуды не готовы поставить такие объемы Кирилл Калистратов Врач-педиатр

Такого пациента нужно быстро доставить в больницу. Но на госпитальном, на доврачебном этапе, конечно такого ребенка поместить в теплое помещение, укутать в теплую одежду.

Отдельно специалист уточнил, что если если ребенок оказался в стрессовой ситуации, то расход тепла у него увеличился особенно сильно. Мозг в таких условиях начинает работать особенно активно и забирает тепло у остального организма. Поэтому замерзание происходит еще быстрее.