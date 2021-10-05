Вычислять школьных стрелков предложили через видеокамеры. Но куда сложнее не узнать, а остановить

В СПЧ предложили вычислять потенциальных стрелков в учебных заведениях по городским системам видеонаблюдения. Технологии в теории уже способны на это, но решившиеся на массовый расстрел не всегда выдают себя поведением. К тому же в таких ситуациях сложнее не распознать злоумышленника, а успеть его обезвредить.

После стрельбы в Пермском государственном университете в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложили выявлять потенциальных стрелков в школах и вузах с помощью городской системы видеонаблюдения «Безопасный город» и ее аналогов. С таким предложением глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщили «Ведомости».

Чтобы реализовать идею главы СПЧ, по его же словам, необходимо доработать системы видеонаблюдения. Они должны будут определять людей с неадекватным поведением и сообщать о них в полицию. Отвечать за анализ поведения людей, вероятно, будет искусственный интеллект.

ИИ способен не на все

Пока, по мнению специалистов, технологии не могут выявить потенциальных стрелков, если те, например, не нападают на окружающих и не размахивают руками. Социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с «360» усомнился в том, что для искусственного интеллекта действительно можно написать некую программу по наблюдениям специалистов, которая бы выявляла потенциальных стрелков.

Основная проблема, по его мнению, заключается в том, что далеко не всегда потенциальный преступник демонстрирует свои намерения через поведение.

Я думаю, что само по себе это предложение из разряда легкой маниловщины — „хорошо было бы, если бы…“. Что касается определения по поведению: если человек идет с сумкой, как сказать, что он идет убивать в школу? Алексей Рощин.

Психолог Ольга Твардовская добавила, что определенные общие черты у потенциальных стрелков есть — их даже можно заметить. Но с большей вероятностью это могли бы сделать окружающие, если бы обращали внимание на прохожих.

«Это фиксированный взгляд, это человек, который что-то несет, у него скованные движения, чаще всего подняты плечи. Чаще всего это можно выявить на начальном этапе, когда человек только подходит к месту, где планирует устроить стрельбу», — подчеркнула Твардовская.

Сможет ли система видеонаблюдения выделять такие специфические черты, как поднятые плечи и скованные движения, — вопрос открытый.

«Сейчас, действительно, есть очень много методик личностной диагностики, но они определяют тип характера, а не намерения. Можно определить психотип человека, что человек не в себе, если он ведет себя неадекватно, но если человек просто идет, нельзя определить, убийца он, сочиняет он гениальную симфонию или просто опаздывает на работу», — объяснил Рощин.

Распознать — полбеды

Тем не менее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заявил «360», что написать программу, которая бы распознавала странное поведение или некие подозрительные предметы в руках у людей, вполне возможно.

«У нас есть система распознавания, сейчас она в основном занимается лицами, чтобы „выдернуть“ тех, кто находится в базе розыска. Туда можно заложить алгоритм, что человека с посторонними предметами в руках или который как-то себя неадекватно ведет, тоже нужно „выдергивать“», — объяснил он.

Сама видеокамера — это железка. Какую программу в нее заложить, то она и будет распознавать. Есть же, например, система аналитики: в каске человек или без, в маске или без и так далее Александр Власов.

Пока самым простым способом экспертам кажется именно определение конкретных предметов. Алексей Рощин вспомнил, что и казанский, и пермский стрелки шли в учебные заведения с оружием в руках, не скрывая его. Пермский стрелок и вовсе начал стрелять еще до того, как зашел в университет.

«В систему закладывается какой-то образ, например человек с ружьем, и она на него реагирует. Но и здесь могут быть проблемы: идет, например, человек с костылем под мышкой или несет завернутые грабли. Но здесь лучше распознать человека с граблями — подъедет наряд, увидит, что ошиблись, и извинится, — чем пропустить стрелка», — сказал «360» Александр Власов.

Однако наиболее проблематично, по мнению эксперта в области информационной безопасности, не распознать преступника, если у него есть какие-то характерные отличительные признаки, а своевременно отреагировать на него.

«Скрипт программного обеспечения можно любой написать — что попросите распознавать, то и будет. Но проблема не в том, чтобы распознать, а в том, чтобы отреагировать и этих людей вовремя изолировать от общества», — подчеркнул Власов.