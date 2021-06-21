Камеры в транспорте помогут вычислить агрессивных противников масок. Но без человека система не сработает

В Санкт-Петербурге нарушителей масочного режима, которые проявляли агрессию из-за недопуска в метро, будут идентифицировать по камерам. Специалисты считают, что эта мера поможет ловить нарушителей общественного порядка.

В Санкт-Петербурге с начала июня зарегистрировали 20 случаев агрессии от пассажиров из-за недопуска их в метро без масок, сообщила «Фонтанка». Все случаи попали на камеры видеонаблюдения, поэтому идентифицировать нарушителей можно без особых проблем.

Видео передадут в правоохранительные органы для привлечения злоумышленников к ответственности, в том числе и уголовной.

По данным «Фонтанки», каждому третьему пассажиру напоминают в метро о необходимости надеть маску. Но в пригородных поездах Санкт-Петербурга за масками почти что не следят.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга неделю назад ужесточил контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Только за первые выходные составили более сотни актов о нарушении.

Вычислят по лицу

Камеры с функцией распознавания лиц установлены в Москве, но пока что по ним не вычисляют агрессивных пассажиров без масок. Специалисты рассказали, что такие умные камеры работают по особому принципу. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил «360», что программа сравнивает реальное изображение с заложенным в памяти эталонным изображением. Совпадение двух изображений может говорить о том, что человек находится в розыске или же какая-то служба внесла его в базу данных. Найти просто так человека такая система не сможет.

Чтобы система могла всех распознавать, нужно создать единую базу всех лиц граждан России и всех прибывающих в страну Александр Власов.

Специалист уверен, что в Санкт-Петербурге камеры будут использоваться не для вычисления агрессивных нарушителей масочного режима, а в качестве доказательной базы.

Но даже камеры могут ошибаться. Президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович рассказал, что камеры нужно научить узнавать частично закрытые лица, лица со шрамами, а также лица при плохом освещении.

«Если человек идет с низко опущенной головой и на нем надеты очки, то он в безопасности», — добавил Масалович.

Поиск по фото в столице

По мнению экспертов, фиксировать такие нарушения в общественном транспорте необходимо. Александр Власов привел в качестве примера Великобританию и США, где камеры смогли найти злоумышленников. Он напомнил массовые беспорядки в Англии в 2011 году, когда распространение видеозаписей по социальным сетям позволило опознать мародеров.

А в США камеры видеонаблюдения помогли найти ворвавшихся в конгресс. Свидетели смогли опознать их после публикации фотографий в социальных сетях.

«Фиксировать подобные нарушения надо. Но нужно также принять законопроект, по которому такие нарушения не имеют срока давности и публикация фотографий пассажиров без масок в соцсетях, на билбордах, в газетах не подпадает под закон о персональных данных», — добавил Власов.

Он отметил, что схожим образом не подпадают под действия федерального закона публикации фотографий тех, кто находится в розыске.

Андрей Масалович также считает, что это вынужденная мера, которая нужна, пока у людей не появится ответственность.