Вычеркнуть из детства букву С

В Подмосковье заработал первый детский центр лечения гепатита. В дневном стационаре будут лечить по ОМС — то есть бесплатно. В числе прочего детей старше 12 лет будут лечить от гепатита С без интерферонов.

Не нужно ехать в Европу

Теперь не нужно ехать в Европу, чтобы платить десяти тысячи евро за содержание ребенка с гепатитом в больнице. В подмосковных Мытищах открылся первый областной центр лечения детей с хроническими вирусными гепатитами. Его полное название — Московский областной консультативно-диагностический центр для детей (МОКДЦД).

Это бесплатный стационар, проводящий терапию по инновационной безинтерфероновой схеме — таблетками. Такой вид лечения эффективен на 100%, применим почти ко всем и имеет минимум негативных последствий.

В регистре МОКДЦД — 98 детей с хроническим гепатитом С, включая 30 человек старше 12 лет. Это в разы ниже, чем в том же Петербурге, где на учете состоят 462 ребенка. Во всей России гепатит С более распространен среди детей, чем в странах Европы и США.

Гепатит С опасен — даже Всемирная организация здравоохранения считает его «вирусной бомбой замедленного действия», да и распространен он в основном среди людей в самом активном возрасте (20-40 лет). По прогнозам ВОЗ, к 2030 году в России распространенность рака печени (которую в первую очередь поражает гепатит С) вырастет на 220%, а декомпенсированных циррозов печени — на 200%.

Дети с хроническим гепатитом С нуждаются в лечении, так как к 30 годам у них может развиться цирроз печени, а также увеличится риск появления онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.

МОКДЦД только открылся, а все семьи из реестра уже обзвонили и пригласили на обследование. Уже в октябре в центр поступит необходимый препарат. Сначала будут лечить детей от 12 лет.

Непростые буквы алфавита

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По просьбе «360» руководитель гепатологического отделения МОНИКИ Павел Богомолов объяснил, как разобраться в видах гепатита. Существует пять вирусов, которые обозначают буквами A, B, C, D и E.

Вирус группы А — относительно безопасная кишечная инфекция. Почти все люди излечиваются сами.

Гепатит В — вирус, управляемый с помощью вакцины. Вопреки распространенному мнению, его лечат удачно. Препараты доступные, но терапия длительная.

Гепатит С долгие годы называли «ласковым убийцей». Эффективные препараты не были доступны. Но с 2014 года в России произошла революция — зарегистрировали лекарства, которые обеспечивают излечение 97-98% больных гепатитом С за восемь недель.

Гепатит D лечат той же вакциной, что и B. Однако D пока считается неизлечимым. Это самый тяжелый вид болезни печени, которая протекает очень быстро: если цирроз развивается лет за 20-25, то при гепатите D за восемь-десять лет. Быстро формируется и рак печени. В России в ближайшие месяцы зарегистрируют первое в мире лекарство от гепатита D, подчеркнул Богомолов.

Гепатит Е — гораздо более сложная инфекция с возможностью развития хронического гепатита. Богомолов отметил, что гепатологи не знают, какова его распространенность.

Как узнать гепатит

Никаких специфических признаков хронического гепатита нет. Только в случае острого инфицирования у части пациентов это происходит с возникновением желтухи. Но при гепатите С до 20% пациентов только могут при остром гепатите демонстрировать желтуху. 80% никак не замечают это. Только при повышенной слабости и утомляемости Павел Богомолов.

Заболеваемость гепатитом С у детей до 15 лет почти в два раза ниже, чем у взрослых — 10 случаев на 100 тысяч населения. Дети наименее подвержены процедурам, с которыми связаны инфицирования. Начиная с 15 лет частота заболеваемости гепатитом С удваивается (20 случаев на 100 тысяч) и даже выше, чем у взрослых (парамедицинские манипуляции: тату, пирсинг, употребление наркотиков).