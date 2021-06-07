Политиков убивают, а на избирательные участки подбрасывают останки людей. Так наркокартели влияют на выборы в Мексике

В Мексике прошли выборы в федеральные и местные органы власти. Их уже окрестили одними из самых кровавых за всю историю страны. На несколько избирательных участков неизвестные подкинули отрубленные головы людей и другие части тел. Были убиты пять волонтеров, а сотни политиков подверглись нападениям. Эксперты связывают это с деятельностью наркокартелей.

В воскресенье на двух избирательных участках нашли отрубленные головы людей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Punto Norte.

Первый случай произошел в пограничном городе Тихуана. На избирательный участок номер 1440 через час после открытия зашел мужчина. Он оставил на столе с урнами для бюллетеней коробку и ушел. Позже там обнаружили отрезанную человеческую голову. Идентичная ситуация повторилась через полчаса на избирательном участке 1431. Только там вместо коробки была сумка и помимо головы присутствовали другие части человеческого тела. Полиция заявила, что мужчина сбежал и неизвестно, чего он пытался добиться этим.

Как пишет Sky News, это далеко не все ужасы, которые сопровождали выборы в Мексике. В субботу пять волонтеров на выборах попали в засаду и были убиты на проселочной дороге при транспортировке материалов для голосования. А сотрудник государственного избирательного агентства был застрелен в штате Тласкала, недалеко от Мехико.

В один из избирательных участков в штате Мехико подбросили гранату, а с избирательного участка в Синалоа вооруженная группировка украла материалы для проведения выборов.

По словам Лоренцо Кордовы, президента Национального института выборов, десятки избирательных участков не смогли открыться из-за различных обстоятельств. Половина из них находилась в южном штате Оахака, где были украдены или повреждены материалы для голосования.

По данным консалтинговой компании Etellekt, в ходе предвыборных кампаний были убиты 97 политиков, а 935 подверглись нападениям.

Прошедшие 6 июня выборы считаются самыми масштабными за всю историю Мексики. По их результатам будут определены все 500 мест в нижней палате федерального конгресса и выбраны губернаторы 15 штатов, а также местные руководители большей части страны. По ним также станет ясно, получит ли партия президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора большинство в законодательном органе.

Всему виной преступность

Все эти акты насилия происходят по большей части из-за того, что банды пытаются повлиять на результаты выборов и расчистить дорогу для незаконного оборота наркотиков и другой организованной преступности. Об этом «360» рассказал научный сотрудник РГГУ и эксперт по Латинской Америке Михаил Белят.

По его словам, подобных традиций не было, пока в стране не начала развиваться наркоторговля. С распространением наркокартелей подкидывание отрубленных частей тела стало своеобразной практикой.

«Время от времени появляется подобное, но, безусловно, это делается для того, чтобы запугать, и именно поэтому это, конечно, не считается рядовым событием», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что речь идет о криминальных организациях, в которых отсутствуют моральные, этические и любые другие принципы. Их интересует только получение прибыли, а потому они готовы идти на такие радикальные шаги. Их цель — запугать противников и население.

«Мафия — это не просто преступность. Это организованная преступность, которая сращивается с государственной властью. Для того, чтобы пройти во власть, преступные организации проводят туда своих людей. Для того, чтобы эти люди прошли выборы, устраиваются такого рода спектакли», — объяснил Белят.

Им необходимо запугать избирателя, чтобы он проголосовал так, как им надо. Именно поэтому они не боятся подкидывать человеческие останки. Речь ведь идет о показательном перформансе.

Мексика долгие годы пытается побороть криминал, но положение не становится лучше. В сентябре 2020 года морги страны не справлялись с количеством тел из-за милитаризованного подавления организованной преступности. Почти 39 тысяч убитых так и не опознали.