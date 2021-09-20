ЦИК уже почти закончил обработку протоколов после выборов. «Единая Россия» получит конституционное большинство, в Госдуме, скорее всего, появится пятая партия — «Новые люди». Политологи и эксперты поделились с «360» своими мнениями насчет хода выборов, главных интриг голосования, легитимности и попыток повлиять на результаты.

Интриги выборов

Политолог Наталия Елисеева отметила, что есть серьезная интрига насчет того, кто из членов федеральной пятерки «Единой России» пройдет в Госдуму. Она напомнила, что и Сергей Лавров, и Сергей Шойгу сейчас занимают довольно высокие должности, поэтому какой-то цели переходить в нижний парламент у них нет.

Другой интригой выборов стало количество партий, которые пройдут в парламент. Судя по всему, их будет пять: вместе с «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией» туда попадет партия «Новые люди».

«У „Новых людей“ была довольно агрессивная медиакампания по всей стране, мы это видели. В принципе, они довольно сильный упор делали на медиасоставляющие, на свой PR через соцсети, через агитационно-печатные материалы и через афиши, билборды. Поэтому это тоже сыграло свою ставку, что мы видим по предварительным результатам», — отметила политолог.

Елисеева добавила, что есть еще один интересный момент с партией «Новые люди». Пока непонятно, кто именно из членов партии попадет в Госдуму, если получится сохранить пятипроцентный минимум, и пойдет ли туда сам глава «Новых людей» Алексей Нечаев.

«Это хороший вопрос, потому что если он пойдет в политику, он будет представлять интересы бизнеса — ведь он бизнесмен. Здесь есть просто возможность перехвата повестки у Титова из Партии Роста. Я могу сказать, что, возможно, это будет довольно успешный кейс», — отметила политолог.

Политолог Марат Баширов согласился с тем, что партия «Новые люди» показала неожиданный результат. Однако он подчеркнул, что в обществе давно появился запрос на новые лица, поэтому такие результаты вполне оправданы.

«Надо отметить, что эта партия сама создала себе нишу, сама собрала себе голоса. На мой взгляд, эти голоса не принадлежали никому — это было такое дополнительное вовлечение избирателей. То, что получила второе место КПРФ, — это немного такой возврат в 1990-е», — уточнил Баширов.

Конституционное большинство

Марат Баширов добавил, что результаты, которые получила «Единая Россия» по итогам обработки почти всех бюллетеней, были ожидаемы. При этом политолог Наталия Елисеева подчеркнула, что у партии точно будет конституционное большинство. В этом уверен и директор АНО «Центр политического анализа и социальных исследований» Павел Данилин.

В любом случае, будет ли меньше или больше 50%, конституционное большинство уже у партии. Это значит, что серьезные законы, которые требуют конституционного большинства, могут быть приняты силами одной партии Павел Данилин.

По предварительным данным, на втором месте оказалась КПРФ. Елисеева отметила, что в таком раскладе сил нет ничего нового.

«Они всю свою кампанию выстраивали на популистских лозунгах, на риторике „против всего“, и также они стали апеллировать к каким-то своим прошлым победам, историческим моментам. Это говорит о том, что в настоящем им апеллировать не к чему. Потому что каких-то достижений от КПРФ в седьмом созыве мы не наблюдали», — сказала политолог.

Она уточнила, что коммунисты могли потерять много своих сторонников из-за призыва отказаться от электронного голосования. По словам политолога, эту ситуацию видно на примере Москвы: часть их сторонников либо не дошла, либо отказалась голосовать онлайн, потому что им так сказали.

Данилин отметил, что такое отношение к электронному голосованию не поможет КПРФ. Ведь эти технологии непременно продолжат развиваться в будущем — их станут использовать и на следующих выборах.

«Мы живем в новом мире, это в любом случае будет развиваться, с этим нужно жить. Это удобно, это комфортно, это безопасно», — отметил Данилин.

Фейки и кибератаки

Наталия Елисеева отметила, что за три дня голосования поступило «необычайное количество фейковых заявлений о том, что выборы проходят как-то нечестно, нелегитимно». Однако большинство из них так и не подтвердились.

«Те заявления, которые на группе разбора были подтверждены, сразу отрабатывались. И, как мы знаем, несколько глав избирательных участков остались без должностей. Это говорит о том, что и система наблюдения, и комиссии — все это работает. На все нарушения поступает реакция», — добавила она.

При этом больших подтвержденных нарушений не было. Выборы прошли максимально честно.

«Наша система по открытости и чистоте беспрецедентна, такой не существует нигде. Достаточно сказать, что у нас сейчас 80% избирателей голосуют на участках, которые оборудованы камерами. И эти камеры передают запись того, что происходит, и передают ее в Общественный центр наблюдения, где могут сидеть кандидаты. То есть любой участок в любой момент времени может быть просмотрен как общественными наблюдателями, так и наблюдателями от партий», — добавил Павел Данилин.

При этом он уверен, что попытки не признать легитимность выборов продолжатся — и ни для кого не секрет, кто будет за этим стоять. Данилин напомнил, что страны, которые обрушили на сайт ЦИК кибератаки во время голосования, всем известны. По мнению Натальи Елисеевой, основной причиной хакерских атак стала попытка доказать, что УИК не готов к выборам и не сможет от них защититься.

«Что касается атак — это было предполагаемо. Это выгодно — это шанс обвинить власть, обвинить ЦИК в том, что они якобы не готовы к выборам, что все сломано. Система выстояла полностью. Система выдержала все атаки и благополучно функционировала дальше», — подчеркнула политолог.

Любое заявление, которое можно использовать против выборов в России, будет использовано. Более того, мы знаем, что в Европе были заранее подготовлены различные доклады, в которых говорилось, что выборы пройдут нечестно, что их нельзя признавать. Подготовка была заранее. Выборы еще не прошли, а их уже не признали. Конечно же, это абсурдно Наталья Елисеева.

Она подчеркнула, что Россия со своей стороны сделала все, чтобы выборы прошли свободно, открыто и без нарушений. В первую очередь это нужно для избирателя, чтобы он был уверен в том, что его голос не пропал и посчитан за его кандидата.

Также после результатов голосования станет понятно, сможет ли КПРФ отстоять свое заявление о неправильности выборов.

«После выборов мы увидим, отстоит ли КПРФ заявление, что выборы прошли как-то не так, потому что их в любом случае не устроит результат и конституционное большинство „Единой России“. Но реальность такова, что „Единая Россия“ взяла большинство и по одномандатным округам, и по списку. И дальше основная работа ляжет именно на представителей „Единой России“, а не коммунистов и других партий», — отметила Елисеева.

Отношение к власти и избирателям

Павел Данилин отметил, что предварительные результаты выборов еще раз подтвердили — крымский консенсус никуда не делся, путинское большинство остается. Он уточнил, что КПРФ смогла набрать такой уровень поддержки только потому, что кандидаты никогда не говорили, что выступают против Путина.

Как только бы они это сказали, от них бы разу отвернулся их электорат Павел Данилин.

Он пояснил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский очень сильно проиграл на этих выборах.

«К сожалению, он пожертвовал своим возможным успехом — а он действительно мог бы получить очень неплохой результат — во имя России. Чтобы мы прошли нормально этот выборный цикл. Я не знаю, получит он какие-то преференции за это или нет, но надо понимать, что при желании и поведении таком же, как продемонстрировали коммунисты, ЛДПР могли иметь бы такой же результат, как зюганисты», — уточнил директор АНО «Центр политического анализа и социальных исследований».

Он также прокомментировал ситуацию вокруг партии «Яблоко», которая получила достаточно низкий процент поддержки избирателей. По словам Данилина, в этом нет ничего удивительного, потому что партия выбрала довольно странный способ вести кампанию.

«Партия в очередной раз показала свою абсолютную неадекватность — партия не понимает, что избиратели русские. Можно, конечно, пытаться из себя строить врага России и надеяться, что у нас внутри страны так много врагов России. <…> Конечно, будучи врагом России, ты не можешь претендовать на серьезный результат, если есть гораздо более серьезная партия, [как КПРФ], которая вот так подмигивает», — заключил он.