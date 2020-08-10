Выборы в Белоруссии закончились. Что дальше?

Президентские выборы в Белоруссии завершены. Пока известны предварительные результаты подсчетов голосов. Согласно им, победу одержал Александр Лукашенко. Чтобы вновь официально вступить в должность, ему нужно пройти ряд процедур.

Итоги выборов Центральная избирательная комиссия должна подвести не позднее 19 августа. Выборы считаются состоявшимися, когда проголосовало более 50% граждан страны. Об этом говорится в Конституции Белоруссии. Согласно ей, президент считается избранным, когда его поддержали более половины проголосовавших избирателей. Порядок проведения выборов президента определяется законом Республики Беларусь.

Для официального вступления в должность президент должен пройти инаугурацию, во время которой он принимает присягу. Как сказано на официальном сайте президента Белоруссии, инаугурация должна состояться не позже двух месяцев со дня избрания.

Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности текст присяги для вступления в должность президента Белоруссии.

При этом будущий президент кладет руку на Конституцию страны. На мероприятии должны находиться депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, судьи Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов.

После принесения присяги руководитель ЦИК вручает главе государства удостоверение президента. Он избирается сроком на пять лет.

Предыдущая церемония инаугурации прошла 6 ноября 2015 года во Дворце Независимости в Минске. Гостями мероприятия стали более тысячи гостей, напомнило издание dp.ru. Тогда Александр Лукашенко стал президентом страны в пятый раз.

Действующий глава государства, по официальным данным ЦИК Белоруссии, побеждает на президентских выборах. Он набрал более 80% голосов. Лукашенко является главой государства с 1994 года.