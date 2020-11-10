Выборы в США под сомнением. Несколько политиков усомнились в том, что Байден победил честно

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме ушел в отставку после того, как назвал Джо Байдена коррумпированным типом, а выборы в США — фальсифицированными. Не он один подверг сомнению результаты голосования. В их прозрачность не поверили республиканские сенаторы, премьер-министр Словении и — ожидаемо — Дональд Трамп.

В США прошли выборы президента, но в победу Байдена многие до сих пор не могут поверить. В первую очередь нынешний президент Дональд Трамп. Он уже заявил, что будет проводиться расследование по этому поводу, и обвинил демократов в мошенничестве.

Сомнения в Эстонии

Схожую позицию заняли министр финансов Эстонии Мартин Хельме и его отец Март Хельме, который до недавних событий был министром внутренних дел страны. Об этом они заявили во время воскресного радиоинтервью.

«По-моему, вообще нет сомнений в том, что выборы в США сфальсифицированы. Думаю, все нормальные люди должны выступить против. Нет смысла вести речи о какой-то демократии или правовом государстве, если можно так просто, нагло и массово подделать результаты», — передает слова Мартина Хельме РИА «Новости».

«Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы», — добавил его отец Март Хельме, который на тот момент был министром внутренних дел.

Старший Хельме также заявил о наличии глубинного государства в США и предположил, что происходящее в стране может привести к гражданской войне.

Такие высказывания двух крайне правых политиков не понравились остальной части правительства. Политики из правящей коалиции премьер-министра Юри Ратаса осудили заявления обоих Хельмесов и заявили, что они могут поставить под угрозу безопасность Эстонии. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал эти замечания «безумными».

На эти высказывания отреагировала и президент страны Керсти Кальюлайд. Она сказала, что ей «грустно и стыдно» и что политики «испортили наши отношения с нашими союзниками и посеяли сомнения в демократических выборах в Эстонии».

В итоге Марту Хельме пришлось уйти в отставку и освободить должность министра внутренних дел, а вот Хельме-младшему удалось пережить вотум недоверия и остаться на посту.

И это не первый раз, когда Хельме-старший ставит правительство в непростое положение. В 2019 году стране уже приходилось извиняться перед Финляндией после того, как Март Хельме высмеял ее нового премьер-министра. Он подставил под сомнение способность политика управлять страной и назвал «продавщицей».

Лидеры других стран

Премьер-министр Словении Янез Янша никогда не скрывал, что поддерживает Трампа. Он даже написал поздравления действующему президенту в среду, задолго до того, как подсчет голосов подошел к концу. С тех пор он неоднократно заявлял о мошенничестве на выборах со стороны демократов.

В субботу он немного смягчил свою позицию: назвал США стратегическим партнером Словении и сказал, что дружеские отношения останутся с любым президентом. При этом он до сих пор не поздравил Байдена, передает Би-би-си.

С поздравлениями также не спешит президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он решил с осторожностью отнестись к выборам, учитывая последние заявления Трампа. Президент сказал, что будет ждать решения «всех юридических вопросов».

«Мы не хотим быть неосмотрительными. Мы не хотим действовать легкомысленно», — заявил он на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что у Мексики очень хорошие отношения с обоими кандидатами.

Дождаться решения всех юридических процедур решили Россия и Китай. Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили Дональда Трампа сразу. В Кремле подчеркнули, что тогда ситуация была другой и сомнений в законности голосования не возникло.

«Разница совершенно очевидна. <…> Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Си Цзиньпин пока никак не прокомментировал победу Байдена.

Недоверие внутри США

Такую осторожность со стороны некоторых лидеров можно понять, учитывая, что Трамп не признает свое поражение и грозит судебными разбирательствами.

Генеральный прокурор США Уильям Барр уже приказал прокуратуре по всей стране расследовать «четкие и явно заслуживающие доверия обвинения в нарушениях» в системе голосования. И это при том, что доказательств мошенничества по-прежнему нет.

Сенатор Линдси Грэм, близкий союзник президента и председатель судебного комитета сената, также встала на сторону Трампа и повторила его утверждения о мошенничестве на выборах. По словам CNN, свою поддержку выразил и республиканец из Южной Каролины Шон Хэннити.

Убеждения в фальсификации настолько сильны, что в Джорджии, где победили демократы, разгорелся скандал. Сенаторы-республиканцы потребовали отставки государственного секретаря, который сам является республиканцем, заявив, что ему не удалось провести справедливые выборы.