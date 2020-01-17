Выбирайте место для Крещения с умом. Топ-5 купелей в Москве и Подмосковье

В крещенскую ночь с 18 на 19 января православные традиционно окунаются в освященную воду. «360» рассказывает о пяти лучших площадках Москвы и Подмосковья.

В 2020 году в Москве будут открыты 46 площадок для купаний, в Подмосковье — около 200. Хотя по прогнозу Гидрометцентра погода на Крещение будет мягкой, от -1 до +1 градусов, опытные моржи, рекомендовали не забывать тапочки или коврики, чтобы не стоять босыми на холоде.

Хотя рядом со всеми площадками будут работать медики, врачи не советуют окунаться при плохом самочувствии или наличии аутоиммунных или хронических заболеваний. То же касается детей до трех лет. Ледяная вода способна вызвать у них сбой в дыхании и остановку сердца.

«Гремячий ключ»

К источнику проложены лестницы и помосты, где можно набрать освященную воду. Источник фото: Instagram

Источник Преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» расположен возле деревни Взгляднево в Сергиево-Посадском городском округе. Участников готовятся встречать с 22:00, служба начнется около полуночи. Возле площадки есть женская и мужская раздевалки, пункты обогрева, точки питания и большая парковка.

Как добраться:

На автомобиле по Ярославскому шоссе до «Большой бетонки» А108, затем направо, через 13 еще раз направо по указателю на деревню Ботово и источник.

На электричке до Сергиева Посада, затем на автобусе № 102.

Иордань на Истре

Помимо раздевалок, теплых палаток и точек с чаем будет работать трапезная. Источник фото: «ВКонтакте»

В 18:00 в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре начнется праздничная служба, в восемь вечера пройдет крестный ход на Иордань на освещение воды. А после Ночной литургии, около 23:30, великое освящение воды.

Как добраться:

На автомобиле: по Волоколамскому или Новорижскому шоссе до дома 2 на Советской улице в Истре.

Электричкой: с Рижского вокзала до станции: «Истра», далее автобусами № 4, 32, 33, 40, 46 или 48 до остановки «Монастырь». Либо пешком по тропе паломника от станции «Новоиерусалимская».

Большой Воронцовский пруд

Приехавшие окунуться в иордани смогут посетить усадьбу Воронцово. Источник фото: сайт мэра и правительства Москвы

18 января с 19:30 до 20:00 на Большом Воронцовском пруду пройдет освящение воды. После этого иордань будет работать до шести вечера 19 января. Набрать освященную воду можно в храме Живоначальной Троицы.

Адрес: улица Архитектора Власова, 20.

От метро «Новые Черемушки» автобусом № 616 до остановки «Воронцовский парк».

От южного выхода «Калужской» автобусами № 163 или 163к до остановки «Поликлиника».

Сокольники

Кроме купания, в Сокольниках можно послушать выступление монастырского хора и поучаствовать в русских народных зимних играх. Источник фото: сайт мэра и правительства Москвы

В парке «Сокольники» желающих окунуться ждут в иордани на Нижнем Майском пруду. Праздничные службы и мероприятия начнутся 18 января в 21:00, а завершаться около двух часов ночи.

Как добраться:

На автомобиле до пересечения улицы Короленко с Богородским шоссе и Большой Оленьей улицей.

От метро «Сокольники» трамваем № 4пр до входа в парк у остановки «Улица Короленко».

Строгинская пойма

В Строгинской пойме расположена одна из самых больших купелей северо-западного округа. Источник фото: сайт мэра и правительства Москвы

Одно из любимых мест купания москвичей — Строгинская пойма в парке «Москворецкий». Как и в других местах, для верующих установили раздевалки и туалеты, каждого бесплатно угостят горячим чаем.

Адрес: улица Твардовского, владение 16, корпус 3.

От метро Строгино» пешком или автобусами № 652, 652т, 743, 782 до остановки «Улица Твардовского».

На автомобиле по улице Твардовского до входа в парк.

Итак, пять лучших мест для купания на Крещение в Москве и Подмосковье: