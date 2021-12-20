Введение QR-кодов на транспорте отложили, взрыв в Серпухове, аресты по делу о ЧП на «Листвяжной». Неделя в фотогалерее

Суд арестовал подозреваемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная». Четырем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Взрыв прогремел утром 13 декабря в Серпуховской православной гимназии при Введенском женском монастыре. Сработала самодельная бомба, ее принес бывший ученик. Руй Витория покинул пост главного тренера «Спартака». На его место пришел итальянец Паоло Ваноли. Контракт с московским клубом он подписал 16 декабря. Американский журнал Time назвал основателя Space X и Tesla Илона Маска Человеком года.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 13 по 19 декабря, — в фотогалерее «360».

Приостановка ввода QR-кодов на транспорте

В Госдуме приняли решение притормозить с введением QR-кодов для общественного транспорта. О том, что этот законопроект будет снят с рассмотрения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил слова главы государства Владимира Путина о недопустимости опрометчивых решений, которые касаются введения системы QR-кодов на транспорте, а также требования действовать очень аккуратно и взвешенно.

В то же время Минтранс России принял решение о дальнейшей проработке отдельных положений законопроекта о QR-кодах. Как заявили в ведомстве, это было сделано после совещаний с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями.

Взрыв в Серпуховской православной гимназии

Взрыв прогремел в Серпуховской православной гимназии при Введенском женском монастыре утром 13 декабря. В 08:24 на входе в православную гимназию выпускник учебного заведения взорвал самодельную бомбу. В тот момент проходила общая молитва. Пострадали 10 человек, включая подрывника.

По версии следствия, устроил взрыв 18-летний Владислав С. Знакомые отзываются о нем исключительно как о добром парне, которые ни с кем не конфликтовал, и не ругался матом. В гимназии молодого человека характеризовали как молчаливого и замкнутого.

По некоторым данным, у Владислава нашли онкологию в 2015 году, ему удаляли щитовидную железу. После этого парень начал набирать вес, появились суицидальные мысли, однако его не стали ставить на учет. Родители возили сына к психологу, который назначал антидепрессанты.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Владислава ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Арест подозреваемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная»

Центральный районный суд Кемерово арестовал четырех обвиняемых по уголовному делу по ЧП на шахте «Листвяжная».

Гендиректору и техническому директору компании Геннадию Алексееву и Антону Якутову, и главному инженеру ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц. Они арестованы до 25 февраля.

Также суд арестовал до 14 февраля президента ХК «СДС-уголь» Михаила Федяева. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия.

Во время допроса обвиняемые не признали вину, заметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Локдаун и чрезвычайное положение из-за «омикрона»

В европейских странах продолжают вводить жесткие коронавирусные ограничения. Чрезвычайное положение объявлено в столице Великобритании из-за распространения«омикрона» и увеличение количества заражений. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до этого сообщил, что из-за быстрого распространения «омикрона» страна переходит к «плану Б». Британцам рекомендовали работать из дома, а обязательный масочный режим ввели в большинстве закрытых помещений.

Локдаун объявили и в Нидерландах. Ограничительные меры вступили в силу с 19 декабря. Они продлятся как минимум до 14 января, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте. И здесь дело также в быстром распространении «омикрон»-штамма.

Будут закрыты рестораны и бары, театры, кинотеатры, музеи, тренажерные залы. Из магазинов работать будут только те, которые торгуют предметами первой необходимости.

В России на прошедшей неделе официально зарегистрировали уже 25 случаев заражения «омикроном». Новый штамм обнаружили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, отметила вице-премьер и председатель оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 Татьяна Голикова.

В Центре имени Гамалеи призвали готовиться к увеличению числа случаев заражения «омикроном». Как отметили специалисты, в Великобритании «омикрон»-штамм выявляют у 40% заразившихся коронавирусом.

Замена в «Спартаке»

15 декабря стало известно, что португальский футбольный специалист Руй Витория уходит с поста главного тренера московского «Спартака». На этой должности он находился с 21 мая текущего года. По словам Витории, работа в «Спартаке» была самой сложной в его жизни.

Чуть больше чем за полгода работы в клубе Витория вывел красно-белых в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе. В Премьер-лиге команда занимает после 18 туров девятое место.

16 декабря контракт с московским клубом подписал итальянец Паоло Ваноли — теперь он занимает пост главного тренера «Спартака». Ваноли известен по работе в штабе Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере».

Илон Маск — Человек года по версии Time

Американский журнал Time назвал основателя Space X и Tesla Илона Маска Человеком года. Издание охарактеризовало его как гения, шута и провокатором, который олицетворяет дух времени и может «завладеть космическим будущим» Соединенных Штатов.

В статье Time также сказано, что Tesla — автомобильная компания Маска — контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало его самым богатым частным лицом в истории.