Переживший недавно вооруженное нападение пермский университет сегодня празднует свой день рождения. Вуз появился на Урале более ста лет назад благодаря деятелям науки и искусства, которые понимали, как важно нести просвещение людям. ПГНИУ знаменит своими педагогами-новаторами и успешными выпускниками.

В этом году — 14 октября — исполняется 105 лет Пермскому государственному национальному исследовательскому университету. Сегодня вуз насчитывает 12 факультетов, 77 кафедр и два филиала. В ПГНИУ за год проходят обучение более 10 тысяч студентов, тут готовят кадры высшей научной квалификации по 56 специальностям аспирантуры и шести специальностям докторантуры.

В 1922 году был создан ботанический сад университета. Последними, уже в истории Российской Федерации, появились философско-социологический и историко-политологический факультеты, а также факультет современных языков и литературы. В 2018 году Пермский университет вошел в рейтинг лучших вузов Евразийского региона, а также в Национальный рейтинг вузов России.

Вуз по праву гордится и своими выпускниками. Многие из них стали учеными, писателями, поэтами, журналистами и путешественниками, есть бизнесмены и политики. Среди бывших студентов ПГНИУ министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях, министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов.

Необходимость в образовании

На рубеже XIX–XX веков на Урале активно развивалась промышленность и стало очевидно, что региону нужна своя высшая школа. Местные и столичные интеллектуалы — химик Дмитрий Менделеев, изобретатель радио Александр Попов, писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк — активно поддерживали идею создания собственного университета.

Все соглашались, что родиной уральского высшего заведения должна была стать Пермь. На создание университета щедро жертвовали не только корифеи наук и искусств, но и купцы и промышленники. Например, Николай Мешков передал будущему ПГНИУ целый комплекс построек, ставших первыми корпусами университета, и 500 тысяч рублей — довольно большие деньги для того времени.

Пермское отделение Императорского Петроградского университета получило 32 кафедры. На первые три курса трех факультетов поступили 522 студента. Годом позже появился уже независимый Пермский университет. Его первыми преподавателями стали молодые профессора и приват-доценты Петроградского университета.

Сообщество отцов-основателей

В университете собралось настоящее созвездие ученых. Среди них были видный исследователь истории Древнего мира и Средних веков Александр Дьяконов, создатель истории литературного русского языка Леонид Булаховский, русский физиолог, который впервые установил факт влияния углекислого газа на способность крови связывать кислород, Бронислав Вериго.

В ПГНИУ преподавали основатель школы медицинских энтомологов Владимир Беклемишев, автор метода тригонометрических сумм Иван Виноградов, основатель эволюционной гистологии Алексей Заварзин, основатель Института демографии АН УССР Михаил Птуха, основатель литовского языкознания Казимир Буга. Большинство этих замечательных энтузиастов впоследствии стали деканами и ректорами университета.

А вот филолог Степан Стойчев успел побыть ректором в пяти вузах: Нижегородском, Нижегородском педагогическом и Пермском университетах, а также в Пермском и Воронежском пединститутах. Также Стойчев был наркомом просвещения Временного правительства Бессарабской Республики.

Спортивные ученые

Несмотря на ученые степени, многие преподаватели ПГНИУ отличились и в спорте. Профессор кафедры философии, заслуженный деятель науки РФ Владимир Орлов в юности занимался боксом. Для участия в соревнованиях Северной зоны (в нее входило 11 областей) он приписал себе два года и в 15 лет одержал победу над всеми соперниками. Титул чемпиона в полулегком весе он удерживал три года.

Основатель гидрогеологической службы Урала и один из авторов гидрогеологических карт региона Леонид Шимановский в молодости был чемпионом Перми, Урала и России по боксу среди юношей. В послевоенные годы ученый работал тренером по боксу в спортивном обществе «Локомотив».

Заведующий кафедрой всеобщей истории Павел Рахшмир — мастер спорта по фехтованию и в молодости занимал призовые места на городских и всероссийских соревнованиях, а также преподавал в одной из пермских детских спортивных школ. Даже разменяв восьмой десяток, профессор начинает день с зарядки и бега на 8-10 километров.

Трагедия в вузе

В этом году, 20 сентября, о ПГНИУ узнала вся страна. Около полудня к корпусу № 8 подошел студент-первокурсник, обвешанный патронташами, с ружьем в руках. Он открыл огонь по людям, находившимся у входа в кампус, и вошел в здание, расстреляв охранника. До того как нападавшего обезвредили, он убил шесть человек и около 40 ранил.

О нападении на корпус в начале занятий сообщила мать одной из студенток. Сейчас стрелок находится в больнице. А восстановления его ждет суд.

Сейчас же вуз готовится отпраздновать 105 лет, несмотря на недавнее нападение. Студентам предложили признаться в любви к университету под специальным хештегами.

«ПГНИУ и всем нам так важно именно в этот день рождения почувствовать поддержку и надежное плечо единомышленников. Университет — это любовь», — сказано в посте.