Извержение вулкана в Тихом океане стало самым мощным в мире за последние 30 лет. Он может вызвать цунами-катастрофу

В Королевстве Тонга произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Оно создало угрозу цунами, а эксперты назвали явление самым сильным на планете за последние десятилетия. Однако вулканическая активность Земли стабильна: просто специалисты лучше фиксируют ее благодаря космическим спутникам.

Извержение началось 14 января, а на следующий день возникла угроза цунами, написал телеканал CNN. О нем объявили в Американском Самоа, предупреждение выпустили Новозеландское госагентство по ЧС и на Курилах. Рекомендацию к эвакуации распространили среди минимум 210 тысяч жителей Японии.

Волны и пепел

Рядом с крупнейшим островом Тонги — Тонгатапу — высота волн достигала порядка 1,2 метра. Вода обрушилась на город Нукуалофа, затопив прибрежные дороги и постройки, сообщил телеканал CNN.

Предупреждения о цунами вступили в силу в странах тихоокеанских островов, в том числе на Фиджи и Вануату. Их распространили на некоторые части Перу, Канады и США.

На выходных Тонгу накрыло гигантским облаком вулканического пепла. Оно начало дрейфовать на запад и было видно над Фиджи, Вануату и Новой Каледонией, а к понедельнику достигло австралийского Квинсленда.

Местные метеорологи пояснили, что «особенно потрясающий восход солнца» можно было наблюдать из-за рассеянного вулканическим пеплом от извержения в Тонге солнечного света. Из-за пепла специалисты не смогли оценить причиненный извержением ущерб, а десятки авиарейсов отменили.

Данные по пострадавшим пока разнятся. К тому же связь, особенно на отдаленных островах королевства, еще полностью не восстановили. В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) упомянули огромные масштабы разрушений, особенно для отдаленных территорий.

Два человека на острове Тонгатапу, сообщило агентство Reuters, пропали без вести. А Нукуалофа, по данным на 17 января, сильно пострадала, как и курорты и дома вдоль западных пляжей острова. Погибла британка, руководившая благотворительным фондом для собак в Тонге.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов не исключили дальнейшую вулканическую активность. Известно о сигналах бедствия, поступивших с островов Фонои и Манго. На первом, по данным правительства Тонги, живут около 70 человек, на втором — более 35.

Вода смягчила извержение

Профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов в беседе с «360» напомнил, что подводный вулкан состоит из двух частей. Одна из них — кальдера, часть которой возвышается на поверхности.

«Кальдера очень неприятная, большая и может неоднократно давать крупные извержения. Понятно, что такие извержения могут иметь серьезные последствия. <…> Вода смягчила извержение. То, что должно было улететь в стратосферу, разнестись по всей планете, не долетело», — сказал он.

По словам Плечова, гораздо более серьезных последствий можно ожидать, если вулкан находится над водой.

Тем не менее извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вполне способно навредить флоре и фауне в близлежащих от вулкана районах. Первое цунами возникло из-за выброшенной огненной горой огромной лавовой массы.

«Цунами прошло минимум на 800 километров, ударную волну и подъем воды фиксировали даже в Новой Зеландии. <…> Видимо, нам повезло, что фаза извержения длилась около восьми часов, и эффект цунами получился размазанным», — заметил профессор.

Он добавил, что высокая волна возникает при резком толчке, и привел в пример подводное землетрясение в Индийском океане в 2004 году. Вызванное им цунами стало самым смертоносным в современной истории.

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, подчеркнул Плечов, должен вернуться в состояние, в котором находился до извержения. От того, как будет протекать процесс, зависит и вероятность появления следующих цунами.

«Если вдруг произойдет резкое обрушение кровли кальдеры, проседание блока, оно может вызвать цунами, которое потом окажется катастрофичным», — предупредил специалист.

Извержение вулкана в Тонго он назвал крупным, но не из ряда вон. Ежегодно, по словам профессора, извергаются около 70 вулканов. Научному сообществу эти явления хорошо известны, и за ними постоянно наблюдают. Подобные Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай масштабы фиксируют каждые 5-10 лет, а вулкан Этна извергается с такой силой около двух раз в год.

«Но мы не говорим, что это какая-то катастрофа. Нет никакого усиления вулканической активности, есть стабильная вулканическая деятельность Земли. Просто вулканологи стали лучше это видеть, фиксировать извержения благодаря космическим спутникам», — заключил Плечов.