Вулкан на Земле кормит особые бактерии. Они могли бы жить на Марсе

На Земле нашли микроорганизмы, которые смогли бы выжить в суровых условиях раннего Марса. Они обитают в озере вулкана Поас в Коста-Рике. Этот водоем отличается большой сернистостью и кислотностью. Благодаря своему открытию ученые предположили, что если микроорганизмы смогли выжить в такой среде, то и на Красной планете могла существовать жизнь.

Условия раннего Марса на Земле

Особые микроорганизмы обнаружили ученые из Университета Колорадо. Их работа была опубликована в журнале Frontiers in Astronomy and Space Science. Найденные бактерии могут выжить в условиях, аналогичных тем, что были на раннем Марсе. Обитают микроорганизмы в гидротермальном кратерном озере вулкана Поас в Коста-Рике.

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Поас — это действующий стратовулкан в Центральной Америке. Он располагается севернее города Сан-Хосе. Высота над уровнем моря составляет 2708 метров. У вулкана несколько кратеров. С 1828 года Поас извергался 39 раз.

Вода в озере, где были обнаружены бактерии, очень кислая, с высоким содержанием токсичных металлов, а ее температура варьируется от 38 до 90 градусов по Цельсию.

Там происходят фреатические извержения. Это природное явление провоцирует неожиданные взрывы, при которых происходит выброс пара, горных пород и пепла. Несмотря на такие, казалось бы, непригодные для любой жизни условия, в водоеме обитают бактерии преимущественно рода Acidiphilium.

Ученые секвенировали ДНК этих организмов в образцах из озера и подтвердили, что у обнаруженных бактерий широкий спектр биохимических свойств. Именно они и помогают микроорганизмам переносить экстремальные условия. В их числе пути создания энергии с помощью серы, мышьяка, железа, фиксации углерода.

Большинство ключевых компонентов для эволюции жизни обеспечивают гидротермальные системы. В частности, они дают тепло, воду и энергию.

Возможность жизни на Марсе

Озеро вулкана Поас в Коста-Рике представляет особый интерес для экзобиологов. Наличие там микроорганизмов поразило ученых. Они предполагают, что именно там могли зародиться самые ранние формы жизни на Земле.

Более того, состав минералов из озера похож на тот, который был обнаружен на Марсе марсоходом Spirit, в кратере Гусева, который изучали в 2004 году.

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Исходя из этого, исследователи предположили, что микроорганизмы могли так же и в тех же условиях развиваться несколько миллиардов лет назад на Красной планете. А это значит, что, возможно, на Марсе тоже могла быть жизнь.