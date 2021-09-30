Извержение вулкана изменит остров Пальма. Почва станет урожайной и появятся новые пляжи

На острове Пальма продолжает извергаться вулкан. Лава достигла океана и поменяла береговую линию. Несмотря на разрушительную силу огненных потоков, в будущем застывшая лава превратится в урожайную почву.

Лава вулкана Кумбре-Вьеха достигла океана и образовала небольшой остров шириной более полукилометра. Из-за этого площадь Пальмы увеличилась примерно на 10 гектаров. Вода вокруг изменила цвет.

Вулкан Кумбре-Вьеха проснулся на острове Пальма 19 сентября. Лава достигла полей, жилых домов и дорог. Власти эвакуировали местное население, всего вывезли около шести тысяч человек.

Вытекшая лава стала угрожать урожаю бананов. 15% ежегодного производства бананов может оказаться под угрозой. Если потоки лавы окажутся в системе водоснабжения, то проблема с урожаем будет длиться несколько месяцев.

Вид на извержение вулкана Кумбре-Вьеха с орбиты Земли. Источник фото: космонавт МКС Олег Новицкий / Twiiter

Лава пойдет на пользу

Несмотря на разрушительную силу, в будущем лава будет позитивно воздействовать на остров. Кандидат технических наук, геолог Станислав Завацки объяснил «360», что со временем лава будет превращаться в пляжи и урожайную почву.

На вулканической почве всегда все хорошо растет. Это естественный процесс Станислав Завацки.

По мнению геолога, именно в плодородности почвы и заключаются плюсы извержения вулканов. Но есть у него и ощутимые минусы. Потоки лавы разрушают дома, построенные в неположенном месте, например в ущельях. Завацки отметил, что перед постройкой таких домов стоило бы посоветоваться с вулканологами. Те же жилища, которые построили подальше, защищены от огня.

Негативных последствий для острова в будущем не увидел и доктор геолого-минералогических наук МГУ Владимир Сывороткин. Он объяснил, что Канарские острова относятся к вулканическим и подобные процессы для них в порядке вещей.

«Я бы рассматривал это как вполне закономерное изменение ландшафта морфологии вулканических островов. Ничего там нет катастрофического», — отметил Сывороткин.

Он объяснил, что Канарские острова называют горячими точками, для которых характерна текучая лава. По словам Сывороткина, классическая горячая точка — это Гавайские острова, где лава течет со скоростью до 60 километров в час. На испанском острове лава движется со скоростью 700 метров в час.

«Кислые лавы, где углекислого газа под 60-70%, могут взрываться, а эти текут», — добавил специалист.

Опасность минимальна

Оба собеседника сошлись на том, что контакт лавы и океанической воды не представляет опасности. В теории контакт лавы с океанической водой может привести к взрывам и выбросу вредных газов в атмосферу. Поэтому местная служба по чрезвычайным ситуациям посоветовала жителям оставаться дома. Но геолог Станислав Завацки отметил, что газ выделяется не от столкновения воды и лавы.

«Даже при сухом извержении выходит очень много сернистых газов, азотистых газов и других, которые нельзя сказать, что ядовитые», — рассказал специалист.

По его мнению, выход газа из вулкана — это один из климатообразующих элементов нашей планеты, а при соприкосновении лавы и океана вода попросту испаряется. Схожего мнения придерживается и Владимир Сывороткин. По его словам, газ, в частности серный газ, выделяется при любом извержении вулкана.