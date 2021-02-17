В Италии началось извержение Этны — самого высокого действующего вулкана Европы. Страх перед стихией отошел на задний план: местные жители и туристы стали свидетелями потрясающе красивого явления. В последние годы Этна часто просыпается, но ее активность не представляет опасности для близлежащих городов.

Вулкан Этна находится на Восточном побережье Сицилии, а извергается раз в несколько месяцев. 16 февраля вулкан в очередной раз проснулся, пепел от извержения поднялся выше чем на километр, а столб лавы в высоту достигал нескольких сотен метров.

При этом опасности для жителей близлежащих городов не было. Жертвы у извержений Этны бывают редко, так как ее активность, хоть и частая, не отличается мощностью.

На этот раз, как сообщило РИА «Новости», извержение было с небольшими взрывами, выбросом вулканических бомб и крупных кусков раскаленного шлака, причем некоторые из них все же долетали до ближайших деревень.

Власти уточнили, что никто не пострадал, в последний раз человеческие жертвы у Этны были в 2018 году.

Облако дыма и пепла, которое восхитило многих туристов и местных жителей, все же принесло некоторые неудобства.

Кроме того, что населенные пункты в радиусе нескольких километров оказались засыпаны пеплом, возникли проблемы и у международного аэропорта Катании. Администрации пришлось приостановить его работу на неопределенное время, так как пока не ясно, когда полеты в этой зоне снова будут безопасными.

Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе, его высота составляет 3295 метров над уровнем моря. Этна почти в два раза больше Везувия, погубившего Помпеи.