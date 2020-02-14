Вулкан эмоций: «Лед 2» как наш ответ Болливуду

День в день спустя два года выходит продолжение блокбастера «Лед» с Александром Петровым, Аглаей Тарасовой, хоккеем и фигурным катанием. Получилось не хуже, чем в первый раз? Рассказываем.

Первый «Лед» имел идеальный конец: прекрасный принц нашел свою принцессу, а она, в свою очередь, доказала всему миру, что может преодолеть любые трудности. Прошло совсем немного времени, Саша (Александр Петров) и Надя (Аглая Тарасова) счастливы вместе и ждут долгожданного ребенка. Они не знают, что за самым счастливым моментом в их жизни последует самый грустный.

Болливуд по-русски

О чем «Лед 2»? О любви, верности, боли разлуки и новой надежде. Звучит банально, но музыкальная мелодрама, выходящая в широкий прокат 14 февраля, не обязана быть откровением. Ее задача проще некуда — сделать запоминающимся ваше свидание или семейный поход в кино. Удалось ли добиться этого на все сто?

Вышедший ровно два года назад «Лед» стал одним из самых успешных фильмов российского кинематографа десятых. Удачное сочетание спортивной драмы, романтики и музыкальных номеров вызвало настоящий фурор — при бюджете в 150 миллионов рублей лента собрала полтора миллиарда. В чем был ее главный секрет? Давайте честно признаем — мы, россияне, любим теплое, эмоциональное кино.

Еще в советские времена миллионы людей с замиранием сердца ждали выхода очередной индийской драмы, в которой главные герои от избытка чувств то бросались танцевать, то начинали петь. По той же причине огромной популярностью пользовались латиноамериканские сериалы о любовных муках, изменах, незаконнорожденных детях и неизменно торжествующей справедливости.

Несмотря на «холодное» название, «Лед» вполне можно считать ответом Болливуду с поправкой на наши северные реалии, где место знойных танцев заняло фигурное катание и щепотка хоккея. В остальном все как полагается: любовный треугольник, двойное предательство, разбитые сердца и, как вишенка на торте, счастливый финал, где добро торжествует над прозой жизни.

Во второй части все эти компоненты также собраны воедино, но есть и разница. Главой съемочной команды на этот раз стал Жора Крыжовников, чей фирменный почерк хорошо известен по «народным» комедиям «Горько!» и «Горько! 2». Здесь он тоже присутствует, хотя ограничен рамками жанра — в кадре нет безумных попоек или сцен дикой ревности, зато вдоволь вулканических выбросов эмоций.

Персонажи картины страдают, рефлексируют, ссорятся, находятся на грани истерики. Местами кажется, что эмоциональный фон на экране зашкаливает, но в этот момент начинает звучать очередной шлягер и ЗАГС превращается в каток, на котором любовь выражают не вслух, на языке танца. Тут Крыжовникову стоит отдать должное — в фильме стало чуть меньше спорта, но динамичности он от этого не потерял.

При этом «Лед 2» сохраняет верность главному принципу всех слезовыжимательных историй: за победой следует поражение и радость вдруг сменяется страшной болью. Любовь и боль в фильме неразрывно связаны друг с другом — словно пара фигуристов, исполняющая особо сложный танец. Танец, смысл которого можно будет понять только в самом конце.