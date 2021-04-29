Вучич вновь отказался вводить санкции против России и Китая. В чем его интерес?

Президент Александр Вучич сказал, что пока он возглавляет Сербию, она не станет вводить санкции против России и Китая. В очередной раз политик отказался поддерживать риторику ЕС. По словам политологов, Вучич не прогнется под Запад из-за ситуации с Косово.

В разговоре с журналистами Вучич заявил, что Сербия не будет включать в «черные списки» граждан России и КНР. Она никогда не участвовала в этом, поскольку это не было бы «дружественным шагом по отношению к нашим друзьям из России и Китая».

«Пока я президент Сербии, не будет введения санкций РФ и КНР. Я это говорю в каждом месте, потому что только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее», — процитировало его слова РИА «Новости».

Ранее Жозеп Боррель призывал Сербию поддерживать ЕС в вопросах внешней политики и санкций. Вучич же говорил, что готов согласовывать эти вопросы, но с некоторыми исключениями. В их число, видимо, входят Россия и Китай.

Почему Вучич не прогибается?

Сербия с ее активной поддержкой России ярко контрастирует на фоне остальных стран Европы. По словам политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, тактика и поведение Вучича объясняется двумя причинами.

Первая — прагматическая и ситуативная. Она заключается в вопросе Косово, которое Сербия ни в коем случае не хочет терять. Единственная возможность сохранить права на него — это иметь поддержку России, поэтому Сербия никак не может от нас отвернуться.

Вторая причина — вечная. Сербский и русский народ — это единый менталитет и общая историческая судьба.

«Из-за этого отказаться от России — это как отказаться от самих себя. Вучич человек, который рожден и сформирован этой реальностью, поэтому он и говорит: „пока я президент, я этого не допущу“», — заметил эксперт.

Он подчеркнул, что Вучича сейчас ничто не сможет заставить изменить свою позицию. Он под давлением Запада не прогнется. Вопрос заключается в другом — сохранится ли этот настрой в следующих поколениях сербских политиков? Время покажет.

С этим согласен и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, Вучич прекрасно понимает, где лежат интересы его народа и действует в первую очередь в этих интересах. На него регулярно оказывают большое давление страны НАТО, но он из раза в раз своими действиями показывает, что Сербия — это самостоятельная страна, а он сильный человек, которого не сломать.

Если же говорить о его интересе в отношениях с Китаем, то в них он видит возможность построения таких же долгосрочных и абсолютно стабильных отношений, что и с Россией.

Станкевич подметил, что и для Китая такое сотрудничество очень выгодно, и он уже уцепился за Сербию. Для КНР — это одна из благоприятных возможностей серьезно присутствовать в ЕС в целом и в частности на Балканах. Большинство стран не обходится с Китаем так гостеприимно, как Сербия, и власти Китая такой шанс для себя не упустят.

В Сербии КНР может применить свои огромные инвестиционные ресурсы, что выгодно обеим сторонам. Этим объясняется заинтересованность Вучича в сохранении хороших отношений не только с Россией, но и с Китаем.