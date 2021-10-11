Вучич в прицеле наркобаронов. Заявление об угрозе жизни президента Сербии назвали политическим ходом

Жизнь президента Сербии в опасности, заявили местные власти. Александру Вучичу якобы угрожают наркобоссы, которые находятся в бегах из-за борьбы властей с наркомафией. Преступные группировки в регионе действительно набрали силу в последние годы, однако политологи назвали заявления об угрозах лишь очередным способом поднять авторитет Вучича.

Угроза жизни Александра Вучича

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил в интервью агентству РИА «Новости», что жизни президента страны угрожают наркобароны.

«Мы раскрыли большую, жестокую и очень опасную группировку, на счету которой неизвестно пока сколько убийств, обвинение пока включает в себя семь убийств. Уверен — в ходе процесса будет раскрыто больше», — пояснил Вулин.

Он подчеркнул, что у мафии есть наркобоссы, которые сейчас находятся в бегах. Например, среди них оказался гражданин Черногории Радое Звицер. Он находится в международном розыске и является одним из лидеров наркокартеля «Ковачи», члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

«Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии», — объяснил министр внутренних дел.

Заявление об угрозе — политический ход?

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин — ставленник Вучича. Исходя из этого можно предположить, что все сказанное Вулиным — акция, направленная на поддержку авторитета президента Сербии. Об этом в разговоре с «360» заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ Евгений Колосков.

«Вучич в последнее время подвергается достаточно серьезным нападкам как внутри Сербии, так и со стороны внешнеполитических партнеров. Речь идет о его авторитарных, на взгляд представителей ЕС, замашках и вмешательстве в дела Черногории. <…> И упоминается здесь явно мафия Черногории», — подчеркнул историк.

Схожую точку зрения высказала и политолог аналитического центра «Платформа общественной дипломатии Сербии» Екатерина Зотова. По ее словам, в последние годы в желтых СМИ, контролируемых правящей партией, слишком часто появляется информация о той или иной угрозе жизни Вучича.

В разных газетах одного и того же дня ему может угрожать и малярия, и Байден. Но сербский президент в политике уже более 20 лет, и, похоже, ему известен 1000 и один способ спастись Екатерина Зотова.

Наркомафия как реальная угроза в Сербии и ЕС

По словам Колоскова, наркомафия — актуальная темя для региона. Трафик проходит через территорию Сербии и попадает на Балканы. Это действительно очень значимый бизнес и большая проблема. Такого же мнения придерживается и Зотова.

«Последние несколько лет наркомафия ожидаемо окрепла и получила политическую субъектность, отбирая свое место в политической элите. Соответственно, новоизбранное руководство страны получает все это безобразие в наследство и выбирает, каким именно образом будет строить взаимодействие с мафиозными кругами», — объяснила Зотова, подчеркнув, что в 2020 году Вучич объявил о начале большой кампании по борьбе с наркомафией.

О высоком уровне наркотрафика рассказал и доцент МГИМО МИД РФ, руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин.

«Сербия относится к тем странам, где уровень мафиозной преступности очень высокий. Наверное, правоохранительные органы не до конца справляются», — предположил он.

Если серьезно затронуты интересы наркобаронов, это может вызвать очень жесткую реакцию с их стороны, вплоть до физического устранения. Речь идет о миллионах долларов Николай Топорнин.

Наркотрафик — это одна из сложнейших проблем ЕС сегодня. В марте этого года в Италии начался крупнейший за последние 30 лет процесс над наркомафией — членами «Ндрангеты». На скамье подсудимых оказались 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. На одно лишь перечисление имен предполагаемых преступников во время предварительных слушаний ушло три часа.