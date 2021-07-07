Россия готова поддержать Таджикистан из-за войны в Афганистане. На кону вторжение боевиков

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается из-за вывода войск США и НАТО. Сейчас талибы* контролируют 110 из 370 районов Афганистана. Группы афганских военнослужащих под натиском боевиков уходят в Таджикистан, на границе которого теперь неспокойно. В ситуацию может вмешаться Россия.

Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане для обеспечения безопасности своих союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с лаосским коллегой Саленсай Коммаситом.

Лавров подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией в Афганистане. По его словам, представители секретариата ОДКБ уже посетили район таджикско-афганской границы, оценили обстановку и будут докладывать о ней постоянному совету организации. Лавров также отметил, что обязательства России в рамках ОДКБ полностью остаются в силе.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона готова поддержать Таджикистан в связи со сложившейся ситуацией в Афганистане. По словам Лаврова, она возникла именно из-за поспешного вывода войск США и НАТО, который официально начался 1 мая. Джо Байден говорил, что армия Штатов полностью покинет страну к 11 сентября. Американцы и их союзники, уверен министр, не добились своим присутствием никаких ощутимых успехов. Теперь обеспечивать безопасность, в частности аэропорта Кабула, планирует Турция.

Тем временем боевики радикального движения «Талибан»* продвигаются все дальше. По некоторым данным, они уже подошли к границам Таджикистана, напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП. Афганским военным пришлось отступить на территорию Таджикистана.

Чем опасно усиление «Талибана»*

Обстановка в Афганистане сложилась очень серьезная, и она продолжает обостряться. Об этом в разговоре с «360» заявил журналист Андрей Правов.

«На границе с Таджикистаном и с Узбекистаном сейчас скопилось очень много сил ИГИЛ**. Они прежде всего, на мой взгляд, являются угрозой для Таджикистана и Узбекистана. Талибы пока выжидают еще до 11 сентября. <…> После этого в Афганистане не останется ни одного иностранного военнослужащего», — отметил Правов.

Он заметил, что сами талибы враждуют с представителями ИГИЛ**, считая их иностранцами и оккупантами. Это не единый союз, а разные организации, что может вызвать дополнительные конфликты. Но и без них усиление «Талибана»* крайне опасно.

Все мы помним, что было во время «Талибана»* в Кабуле. Фотоаппараты были даже запрещены. Люди жили как в каменном веке. Правда, талибы боролись с наркотрафиком. Это потом, благодаря американцам, Афганистан опять превратился в поставщика наркотиков для всего мира Андрей Правов.

Наплыв боевиков

Нынешняя ситуация в Афганистане Правову напомнила весну 1992 года, когда рухнул прежний режим и Кабул взяли отряды моджахедов.

«Начался дележ пирога и гражданская война между группировками. Боюсь, это может повториться», — пояснил журналист.

Такое же мнение в разговоре с «360» выразил и президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. По его словам, представители разных группировок бегут из Афганистана в соседние страны, что как раз и создает основную проблему.

«Если бы только афганские военнослужащие пересекали границу с Таджикистаном! Как тараканы, разбегаются из Афганистана и группировки ИГИЛ**, „Аль-Каида“*** и так далее. Вот куда эти ребята денутся? Перемешаются с армией и пойдут под видом армейских формирований на территорию Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, а потом в Казахстан и Россию?» — подчеркнул Матузов.

Правов уверен, что России придется вмешаться в ситуацию на границе с Таджикистаном. Однако вводить туда вооруженные формирования власти вряд ли станут.

*«Талибан» — запрещенное в России экстремистское движение.

**ИГИЛ — террористическая группировка, запрещенная в России.

*** «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории России.