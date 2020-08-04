Вторую волну коронавируса в России наметили на сентябрь. В ней заранее обвинили туристов

Вспышка коронавируса может начаться в России в сентябре — к этому времени домой вернутся отдохнувшие на курортах туристы. Вирусологи хоть и не исключают этого варианта, но уверены, что вторая волна будет мягче предыдущей. Вирус постепенно умерит патогенность, а люди вооружатся иммунитетом.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова не исключила, что в сентябре, после возвращения туристов с курортов, в стране начнутся вспышки коронавируса. По ее прогнозу, это может произойти из-за несоблюдения мер предосторожности прежде всего во время отдыха внутри страны.

«Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного лучше и система здравоохранения уже полностью готова», — пояснила Кожевникова «Известиям».

С начала августа на Кубани начался небольшой прирост числа заболевших. 2 августа там зафиксировали 107 новых случаев, 3 августа — 113, 4 августа — 119. В Крыму количество заболевших в эти дни — 37, 28 и 36 человек соответственно.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Кроме этого, россияне могут беспрепятственно отдохнуть в Абхазии. 15 августа первые туристы отправятся в Швейцарию, в ближайшее время откроются границы с Черногорией.

Эпидемическая ситуация во всех этих странах относительно спокойная. По состоянию на 3 августа в Турции зафиксировано 995 новых случаев коронавируса, в Великобритании — 942, в Танзании — ни одного, в Абхазии — около восьми-десяти человек каждые сутки, в Швейцарии — 66, в Черногории — 43.

Смягчение вируса

Эпидемия коронавируса как в России, так и в мире продолжается, поэтому говорить о второй ее волне некорректно. Сейчас в Москве фиксируют примерно 600 новых случаев каждые сутки, то есть заболеваемость далеко не низкая. Тем не менее спад есть и пиковые значения пройдены, пояснил «360» вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Исключить рост числа заболевших нельзя, но и говорить о том, что это обязательно произойдет, — тоже.

«Самое неприятное, что туристы едут в Западную Европу. Вариант вируса, который там распространен, отличается высокой летальностью. В Сингапуре больше 50 тысяч случаев заболевания и 25 умерших. А в Великобритании — 20 тысяч заболевших и 40 тысяч умерших. Летальность очень высокая, на уровне 15%», — добавил ученый.

Если вспышка произойдет, вряд ли она окажется такой же сильной по смертности, как первая, считает Альтштейн. Сейчас это видно на примере Израиля, где пиковые значения фиксировались в феврале–апреле. После этого заболеваемость начала падать. А через месяц число заболевших стало резко увеличиваться, но летальность стала гораздо ниже.

По мнению профессора, это объясняется тем, что при переходе вирусов от животных к людям они адаптируются и их патогенность уменьшается. Инфекциям невыгодно убивать своих жертв, без переносчиков они неспособны распространяться. А эволюционная заинтересованность вирусов кроется в том, чтобы размножаться и заражать как можно большее количество живых существ. Поэтому не исключено, что со временем характер COVID-19 будет смягчаться.

Иммунитет в помощь

Если под второй волной понимать подъем заболеваемости и количества летальных исходов до уровня, который в апреле–мае фиксировался в России и мире, то вероятность этого минимальна, уверен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. У общества сформировался иммунитет, его получила по меньшей мере четверть жителей крупных городов.

«Система здравоохранения уже готова к большому числу инфицированных коронавирусом с осложненным течением и наличием пневмонии. В противовес этому есть осенне-зимний сезон, во время которого у нас повышается заболеваемость по всем респираторным вирусным инфекциям», — добавил он.

Иными словами, подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе COVID-19, скорее всего, будет. Но он точно будет не таким критичным, как весной. Вознесенский считает, что не стоит опасаться, что болезнь незаметно привезут туристы. При перелетах между странами сейчас введены дополнительные требования. В частности, обязательная сдача мазка на коронавирус либо за 72 часа до, либо не позднее 72 часов после полета. Вероятность того, что инфицированный турист вернется в Россию незамеченным, близка к нулю.