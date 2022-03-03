Второй раунд. Успех переговоров Украины и России поставили под сомнение

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной начнется 3 марта в Брестской области. Стороны прекрасно знают требования друг друга, однако ряд экспертов считает, что они вряд ли договорятся. Украина, по их мнению, не питает надежд относительно встречи и просто тянет время.

Делегация от России приехала в Белоруссию еще 2 марта. Изначально стороны должны были встретиться в Беловежской пуще. Помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что место выбрали по обоюдному согласию. Однако украинская сторона прибыла на переговоры с большой задержкой, так как долгое время находилась в пути. Позднее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о переносе места встречи на украинско-белорусскую границу.

Первый раунд переговоров между Украиной и Россией прошел 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии. Он продлился около пяти часов. После встречи представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны обозначили общие точки, по которым можно достичь прогресса.

По словам Мединского, блок переговоров с Украиной будет состоять из трех частей: политическая, военно-техническая и гуманитарно-международная.

Ожидания от встречи Украины и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что требования российской стороны известны украинцам. Среди них — признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, денацификация Украины и обеспечение нейтрального статуса.

Ключевое требование — отказ от создания ядерного оружия на Украине. Политолог Никита Донцов напомнил «360», что российской стороне нужна гарантия неразмещения некоторых видов вооружения на территории Украины.

«Это разговор не только о ядерном оружии, но и о системе залпового огня, о ракетах средней и высокой дальности. Все это может составлять угрозу безопасности для российских границ. Уверен, наши дипломаты будут артикулировать это требование в ходе переговоров», — рассказал Донцов.

Помимо долгосрочных требований, РФ на встрече может поднять и насущные вопросы. Гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов рассказал, что к ним относятся проблемы гуманитарной помощи гражданскому населению, создание коридоров для того, чтобы люди могли покинуть заблокированные города. Украинская делегация требует вывода войск, отказа от признания ДНР и ЛНР, а также выплаты репараций за нанесенный ущерб.

«По долгосрочным вопросам договориться будет трудно, если вообще возможно. Максимум — это попытаться найти точки соприкосновения по проблемам текущим, но и даже это представляется весьма сложным», — отметил Кортунов.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин не питает надежд относительно результатов переговоров. По его мнению, украинская сторона специально затягивает их. Политолог напомнил, что изначально Украина прибыла в Белоруссию перед отъездом российской стороны.

«Мне бы не хотелось предполагать, но они в таком же ключе летят только для того, чтобы состоялась встреча. Я думаю, что будет вестись разговор по общим точкам, но каких-то конструктивных и прорывных действий не предполагается», — заметил Кошкин.

Тактика украинской стороны

Украина не торопится идти на переговоры, поскольку не возлагает на них особых надежд. Специалисты уверены, что постоянные задержки украинской делегации связаны с желанием выиграть время и получить поддержку от Запада. При этом они пытаются заботиться о сохранении жизни собственного населения и не создают условия для спокойствия общества и строительства мирной жизни.

Несмотря на это, у Украины и России есть небольшой шанс договориться, подчеркнул Кортунов. Для конструктивного диалога потребуется международное посредничество стран, общественных фигур, которые пользуются уважением и доверием.

«Вопрос завершится либо политическим компромиссом, либо сменой политического режима на Украине», — заключил политолог.