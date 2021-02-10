В Мурине под Санкт-Петербургом мужчина убил и расчленил собутыльницу. Он просто разозлился и несколько раз ударил женщину по голове, а потом в двух мешках оставил у трассы. В последнее время небольшой городок часто появляется в криминальных сводках — все они пугают своей жестокостью.

Расчлененка по пьяни

Мурино — небольшой населенный пункт во Всеволжском районе Ленинградской области, статус города он получил только в 2019 году. Население чуть-чуть не дотягивает до 65 тысяч человек, но уровень преступности там достаточно высокий, причем кражами в магазинах все не ограничивается.

В среду 10 февраля на дороге Санкт-Петербург — Матокса, проходящей через Мурино, нашли два целлофановых мешка, в которые были упакованы части тела женщины. Ей оказалась 37-летняя Татьяна, сотрудница банка.

Ее брат начал бить тревогу еще несколько дней назад: женщина вышла в магазин и не вернулась. Мужчина написал заявление в полицию, а вскоре, увидев ориентировку на Татьяну, к правоохранителям обратилась невестка подозреваемого 64-летнего Игоря. Она рассказала, что видела Татьяну в их квартире, а потом — как тесть замывает кровавые пятна.

Полиция задержала Игоря, отпираться он не стал, во всем признался: они с Татьяной встретились в магазине, мужчина предложил ей выпить с ним и еще одной женщиной у него в квартире. В какой-то момент разговор перешел на повышенные тона, и подозреваемый ударил гостью по голове.

«Я уже думал на улицу выйти. Подышать воздухом. Я так разозлился. Ну, ударил ее кулаком», — говорил он на видео Следственного комитета.

После того, как женщина не очнулась, Игорь решил избавиться от трупа: расчленил его и вынес к трассе. Соседи рассказали «360», что мужчина запил после смерти жены, с которой он прожил 40 лет. При этом никаких конфликтов ни с ним, ни с его сыном и невесткой не возникало. Хотя местные и знали, что мужчина может напиваться «до чертиков».

Странное самоубийство

Ночью 25 января 22-летнюю Ксению нашли мертвой у многоэтажки, в которой она жила. Девушка разбилась, выпав из окна. Ее молодой человек Алексей рассказывал о том, что перед смертью девушки они поссорились — она хотела припугнуть его, села на подоконник и не удержалась. Однако семья и друзья Ксении Алексею не поверили.

В интернете появились видеозаписи, где мужчина, похожий на Алексея, бьет Ксению, причем запись датируется несколькими часами до смерти девушки. На кадрах видно, как пара заходит в подъезд, после чего мужчина толкает спутницу ногой в спину. Та отлетает к лифту и ударяется, заходит внутрь, мужчина — следом за ней. Камера внутри лифта сняла то, как мужчина бьет девушку кулаком в лицо, а потом грубо вытаскивает из кабины на этаже.

После появления этих записей, мужчину задержали по подозрению в убийстве. Подруга погибшей девушки писала о том, что с самого начала Алексей не стал звонить в скорую. На одной из видеозаписей сразу после смерти Ксении видно, как молодой человек спускается на лифте и листает контакты в телефоне. Близкие Ксении подозревают, что он звонил своей матери, чтобы спросить, что делать.

Также подруга погибшей отмечала, что правоохранители не заметили «клок волос на балконе» и то, что первым делом Алексей убрался в квартире. По некоторым данным, соседи слышали крики из квартиры пары, даже вызывали полицию, но та приехала только на заявление о смерти девушки.

Дядя Ксении подтвердил, что после начала отношений за несколько месяцев до смерти девушка стала часто появляться с синяками, перестала общаться с частью подруг. Сейчас следствие будет разбираться в том, что же на самом деле произошло в квартире перед смертью девушки.

Ножевое за осторожность

В ноябре 2020 года в Мурине убили 53-летнего заместителя директора научно-исследовательского сертификационного центра. Тело мужчины со множественными ножевыми ранениями нашли недалеко от дома.

По версии следствия, погибший ехал домой с корпоратива. В маршрутке он попросил пару надеть маски, завязался конфликт. Мужчины вышли из автобуса, уже на улице в ответ на просьбу отказывавшийся соблюдать меры предосторожности нанес сопернику несколько ударов ножом.

Пострадавший скончался до прибытия медиков. Причем коллеги и знакомые описывали его исключительно как неконфликтного и порядочного человека.

Психиатр с наклонностями

А в феврале 2021-го родители петербургской школьницы обвинили психиатра в изнасиловании. Сначала 17-летняя девушка пришла к нему за справкой, чтобы устроиться на работу, а через несколько дней поехала к нему в Мурино. По возвращении она рассказала родителям, что врач делал ей массаж и «трогал», передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сам психиатр объяснил, что девушка нашла его в социальных сетях самостоятельно, началось общение. Она делилась с ним проблемами, в частности тем, что она занималась селфхармом, то есть наносила себе увечья, также у нее якобы возникали мысли о суициде. Девушка, по словам врача, сама присылала ему свои обнаженные фото, а затем «напросилась на прием домой».

В квартире психиатра девушка разделась, по его словам, далее он сделал ей интимный массаж, но дальше не пошел, когда она его остановила. Ничего предосудительного в своих действиях врач не увидел и убежден, что все было по обоюдному согласию.