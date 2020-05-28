Второй круг ограничений. Почему Южной Корее пришлось возвращать карантин

В столичном округе страны повторно ввели некоторые карантинные ограничения. С 29 мая и до 14 июня снова закроют музеи, художественные галереи и парки. Жителей Сеула попросили избегать общественных мест, включая рестораны и бары. Организациям настоятельно рекомендовали ввести гибкий график и соблюдать все меры безопасности.

«Следующие две недели имеют решающее значение для предотвращения распространения инфекции в столичном регионе. Нам придется вернуться к социальному дистанцированию, если мы потерпим неудачу», — заявил министр здравоохранения Пак Нын Ху.

За прошлые сутки в Южной Корее зафиксировали 79 новых случаев заражения коронавирусом, 68 из них — местные, остальные завезены из-за рубежа. Для большинства стран эта цифра совсем невелика, однако для Южной Кореи это рекорд за последние 53 дня. С начала апреля число новых случаев в сутки постепенно снижалось c 80-90 до 10-20 случаев в день, а 6 мая цифра опустилась до двух человек.

Почему люди снова заражаются?

Рост числа инфицированных связывают с ослаблением антивирусных мер. В начале марта Южная Корея по числу зараженных уступала лишь Китаю. Однако страна сумела быстро справиться с распространением болезни и в начале этого месяца власти перешли к системе «карантина в повседневной жизни». Это подразумевает смягчение мер социального дистанцирования и возобновление работы предприятий.

На той же неделе в Сеуле зафиксировали вспышку числа заболевших COVID-19, связанную с ночными клубами столичного района Итхэвон. Так, 29-летний житель города Йонъин посетил три развлекательных заведения. Как выяснилось позже, гость клубов был инфицирован. На сегодня количество заражений, связанных с тем инцидентом, выросло до 259. Власти государства уже связались с 83% всех установленных посетителей клубов.

Это не единственный коллективный очаг COVID-19 в Южной Корее после ослабления мер. Были схожие случаи в церквях и даже больницах. Как минимум 69 человек заразились на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кенгидо. Логистический центр не следовал базовым рекомендациям, включая соблюдение дистанции между людьми в кафетерии организации. Более четырех тысяч работников и посетителей склада находятся на карантине. К концу этой недели всех их должны проверить на коронавирус.

В то же время выросла тревога властей за школы и детские сады. У большой части детей возобновили занятия в привычном режиме. После этого в нескольких местах зафиксировали случаи заражения, в связи с чем порядка 500 школ и дошкольных учреждений решили повременить с возвращением к обычной жизни.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся в Южной Корее составило 11 344. Число умерших пациентов с COVID-19 осталось прежним — 269 человек.