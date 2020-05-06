Глава Института Роберта Коха предрек вторую волну пандемии. Ее стоит ждать?

«Мне кажется, для того, чтобы говорить о второй волне, нужно хотя бы справиться с первой. Если бы мы увидели, что идет отчетливый спад всего этого, но его нет. Точно так же не понимаю, зачем говорить о плато или пике, если у нас пока все идет строго вверх», — заявил в разговоре с «360» ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он отметил, что загадывать пока рано, однако все же известно, что летом обычно среди респираторных заболеваний наступает спад, а осенью — снова ухудшение ситуации.

Если говорить о второй волне, то, наверное, надо готовиться к осеннему ухудшению. Однако тогда мы будет значительно лучше уже подготовлены к этому заболеванию, как минимум в том контексте, что у нас уже сейчас очень хорошо развернута диагностика Александр Чепурнов профессор вирусологии.

По словам собеседника «360», специалисты сейчас проверяют очень много сывороток. И проверка эта более качественная. Впереди — появление диагностик, которые будут позволять отслеживать ситуацию с переболевшими людьми, то есть диагностика для определения антител.

«Да, обычно ко второй волне мир бывает более подготовлен. И по идее результат не должен быть хуже, чем при первой волне. В принципе поближе к этому моменту наверное можно ожидать и появление первых вакцин», — заключил профессор.

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер также подчеркнул, что система здравоохранения Германии, например, готова к новым вспышкам коронавируса. Он заявил, что власти планируют увеличить количество проводимых тестов.

Ранее академик РАН Сергей Недоспасов сообщил, что вторая волна эпидемии возможна при условии, что не появится вакцина. Однако и этот специалист подчеркнул, что далее такой сильной вспышки ждать не стоит. Правда, Недоспасов уверен, что предсказать сроки второй волны эпидемии невозможно. При этом болезнь будет побеждена, если у человечества выработается коллективный иммунитет.