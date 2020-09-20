Вторая волна СОVID-19 в Европе. Страны вводят частичные ограничения, чтобы избежать повторного карантина

В Европе, похоже, начинается полноценная вторая волна коронавируса. В некоторых странах темпы роста заболеваемости уже превышают весенние. Кое-где уже даже возвращают ограничения.

После летнего спада пандемии Европу, похоже, ждет нелегкая осень. Пока ученые не рискуют давать точного прогноза, однако некоторые допускают рост числа случаев коронавируса и в России. Это связывают с изменением погодных условий, возвращением отдыхающих из южных регионов, началом учебного года. Пока, правда, ситуация не выглядит критичной. А вот в некоторых европейских странах заболеваемость растет стремительно.

Вторая волна у каждого своя

Первым жесткие карантинные меры решил вернуть Израиль после того, как 10 сентября там было зафиксировано больше заболевших за одни сутки, чем за весь май.

Похожая ситуация наблюдается сейчас в Чехии: 18 сентября там был поставлен новый рекорд: число заболевших за сутки составило 3130 человек. Это гораздо выше весенних показателей, когда пандемия только набирала обороты. В связи с этим правительство решило вернуть часть ограничений. Например, запрещено собирать больше 10 человек в помещении. Кроме того, нельзя продавать билеты на стоячие места, в том числе в бары и клубы.

В Испании количество заболевших за сутки в последние дни переваливает уже за 10 тысяч, что значительно превышает показатели весны. Правда, смертность все-таки серьезно снизилась. Тем не менее правительство Мадрида решилось на повторные ограничительные меры: с 21 сентября в течение двух недель жителям будет запрещено без уважительной причины перемещаться между районами.

Испанские ученые предупреждали о скором начале второй волны еще в конце августа, однако заверили, что она не будет такой страшной, как первая. Сейчас удается выявлять коронавирус на более ранних стадиях, поэтому количество тяжелых форм снизится. Пока что эти слова подтверждаются относительно низкой смертностью при высокой заболеваемости.

Еще большие цифры во Франции. За последние сутки прибавилось более 13 тысяч новых заразившихся. Интенсивный рост заболеваемости зафиксирован и в Великобритании: 19 сентября заболели 4422 человека, что является самым высоким показателем с 8 мая, когда была достигнута рекордная цифра — 4649 заболевших. В связи с этим власти Великобритании решили ограничить работу баров и ресторанов — теперь они обязаны закрываться не позже 22:00, также запрещены массовые мероприятия. С 14 сентября в стране действует «правило шести» — то есть больше шести человек не могут собираться в одном месте.

О начале второй волны коронавируса заявил и канцлер Австрии Себастьян Курц. Особенно тяжелое положение, по словам канцлера, в столице страны, Вене, на которую приходится 50% всех заболевших. Пока ограничения в Австрии носят в основном рекомендательный характер, однако в ближайшие дни власти обещают ужесточить масочный режим.

В соседней Венгрии существенный рост наблюдался еще с конца августа, когда страна вынуждена была вновь закрыть границы. Сейчас он продолжается и цифры значительно выше, чем в первую волну.

А вот в Италии, в которой первая волна коронавируса оказалась одной из самых страшных во всем мире, ситуация пока не выглядит критичной. Количество заболевших за сутки по сравнению с летними месяцами растет, но уже далеко не так интенсивно, как это было весной. Глава Ломбардии — наиболее пострадавшего от коронавируса региона — даже выразил надежду, что вторая волна минует страну.

Помимо снятия ограничений, среди причин второй волны некоторые европейские ученые видят сезонную эпидемию гриппа. Как они предполагают, сочетание двух вирусов дает более сильную заражаемость. Более того, по мнению специалистов, спад заболеваемости летом был связан как раз с тем, что эпидемия гриппа ушла. Теперь же она возвращается.

Тем не менее сейчас в Европе уже гораздо меньше сторонников тотального карантина, чем в первую волну. Это касается и тех стран, где темп заболеваемости сейчас растет даже быстрее, чем весной. В правительствах понимают — еще один такой локдаун со всеми его экономическими последствиями Европа может просто не выдержать. Об этом уже говорили и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, не исключил введения повторного карантина, однако отметил, что «это последнее, чего все хотят». По мнению британского политика, лучше сейчас следовать «правилу шести», чем потом столкнуться с полным локдауном. Очевидно, примерно такими же соображениями руководствуются правительства других стран, где сейчас вводят частичные ограничения. И не факт, что за этим последует тотальный карантин.