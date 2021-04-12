«Крутая и большая» вторая волна реновации несет риски. Районы могут оказаться перенаселены

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации будет «круче и больше», чем первая. Сроки первого этапа из-за пандемии сдвинулись, теперь рабочие должны нагонять упущенные месяцы — власти настроены серьезно. И для людей это хорошо, но есть и проблемы. В проектах второй волны, уверены урбанисты, нужно избежать перенаселения районов, иначе москвичей ждут серьезные проблемы.

Анонсировали начало второй волны реновации еще в феврале 2021 года. Тогда заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев обещал, что в скором времени планируется начать работы на дополнительных площадках, то есть начать освобождать территории расселенных домов, чтобы на их месте разворачивать строительство новых.

Накануне же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на 500 локациях идет либо проектирование, либо строительство новых жилплощадей — чтобы завершить первую волну и перейти на вторую. Мэр уверен, что вскоре подойдет очередь нового этапа строительства жилья для москвичей.

«Когда первая часть горожан переселится в стартовые дома, рядом будут снесены старые дома, там, на этих площадках, будет вторая волна, которая будет гораздо круче и больше, чем первая», — объяснил чиновник в эфире телеканала «Россия 1».

Общее благо

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков объяснил «360», что на самом деле для москвичей мало что изменится — очередь на реновацию, равно как и территории, дома, которые собираются расселять и сносить, давно утверждены.

Во второй этап, по планам столичного правительства, должно попасть большее количество домов, потому что новое жилье будет строиться на месте уже расселенных зданий. Эксперт агентства недвижимости DREAM REALTY Эмиль Хачатурян выразил надежду на то, что заявленное мэром «больше» в контексте второй волны относится к ускоренным темпам строительства и большему количеству сдаваемых площадей, потому что люди из третьей очереди, переезд которых назначен на 2029–2032 годы, очень ждут своего часа. Но Барсуков считает, что такой вариант развития событий маловероятен.

«Не нужно трактовать это так, будто появятся какие-то новые дома. Просто в рамках первой волны строились первые точки: людей переселяли, куда могли, а на этих местах строят дома. Понятно, что во вторую волну появится больше мест для переселения, станет больше площадей, которые можно сносить», — объяснил Барсуков.

Эмиль Хачатурян, специализирующийся на вторичном жилом фонде, добавил, что в любом случае реновация принесет жителям только пользу.

«Я вижу все эти дома, которые подходят под реновацию, и лет через 5-10, когда они начнут окончательно рассыпаться, собственники столкнутся с большой проблемой. Так что пока есть такая возможность и раз правительство решило этим заниматься, почему нет? В любом случае новое лучше, чем старое», — сказал он.

Проблемы переселения

Сам Собянин в разговоре с журналистами отметил, что в городе есть очень сложные районы, где чрезвычайно тяжело найти стартовую площадку для дома, куда должны будут переселить москвичей из старого жилья. Урбанист, научный сотрудник Высшей школы экономики Виктория Мальцева отметила, что с этим могла быть связана одна из проблем первой волны.

«В некоторых местах был переизбыток площадей — социальная и транспортная инфраструктура не была предназначена для той плотности населения, которая там оказалась. Это с точки зрения профессиональных компетенций странно, что допустили переуплотнение застройки», — объяснила она.

В будущем, по мнению урбанистов, критически важно продумать этот момент, потому что он прямо влияет на качество жизни как переселенцев, так и тех людей, которые все еще остаются в своих домах. Связано это с тем, что в ближайшем будущем реновация начнет двигаться в сторону окраин Москвы, где, по мнению Мальцевой, простора для работы больше, чем в центре.

«Вопрос, не будет ли опять переуплотнения среды, потому что там и так высокая плотность людей. И так большая часть людей работает не там, где проживает, так что миграционные потоки по городу будут только увеличиваться, что приведет к общегородским дисбалансам — все в пробках, а в метро не протолкнуться, потому что людей на примкадных территориях станет еще больше, чем было раньше», — объяснила она.

Архитектор, урбанист, специалист по территориальному развитию и планированию города Олег Васильев добавил, что на очереди скоро должны оказаться и дома с высокой степенью физического износа или морально устаревшие — общежития, переделанные под многоквартирные дома.

«При выполнении реновации нужно обеспечить поддержание и сохранение того качества жизни, которое заложено в нормативной документации», — уверен он.

Это значит, что проекты реновации должны будут обеспечить не только соразмерное по метражу жилье, но и необходимое количество озелененных территорий, доступность объектов социального обслуживания, надлежащие решения по хранению транспорта, при этом не ухудшить район проживания переселенцев.

Старые трудности

Пока урбанисты не готовы оценить успешность хода реновации — организационную схему, проекты и площадки для второго этапа они еще не видели. Но Константин Барсуков выразил уверенность, что ряд проблем наверняка останется.

«В однокомнатных квартирах действительно были проблемы: непонятно, куда шкафы ставить, потому что прихожие маленькие. Может быть, конечно, пересмотрят проекты, но, честно говоря, думаю, что нет», — сказал он.

Ранее «360» писал и о другом каверзном случае при переселении по программе реновации. Жильцы уже начали перевозить мебель, когда выяснилось, что пронести в квартиру диван просто невозможно: коридор был уже, чем положено. В нем жильцам было негде поставить даже полку для обуви, не говоря уже о гардеробе.

«Но учитывая то, что люди жили в хрущевках, где все еще меньше было. Жаловаться на то, что тебя из квартиры в 33 метра переселяют в квартиру 37 метров в новом доме, наверное, не очень хорошо», — добавил Барсуков.

Тем не менее Сергей Собянин уверен, что остаются сотни случаев, когда люди выступали против реновации и отказывались участвовать в ней, а теперь хотят попасть туда, но не могут — и вынуждены кусать локти, как выразился мэр.